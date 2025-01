Ancelotti destaca o poder de finalização de Endrick após vitória do Real Madrid

Em uma noite memorável no Estádio Santiago Bernabéu, o atacante brasileiro Endrick finalmente rompeu um longo jejum de gols, que perdurou por quase quatro meses. O jovem talento de apenas 18 anos foi fundamental na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, na partida válida pela Copa do Rei, ao marcar duas vezes e garantir a classificação da equipe.

Ancelotti elogia desempenho de Endrick

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti não poupou elogios ao desempenho do atacante. O treinador destacou a habilidade de Endrick em finalizar com precisão, especialmente quando recebe a bola nas proximidades da área adversária. O terceiro gol da partida, que culminou na vitória por 3 a 2, exemplificou essa qualidade. Ancelotti também elogiou Arda Guler, que forneceu a assistência para o gol decisivo: “Endrick demonstrou sua qualidade. É um atacante que, quando tem oportunidades na área ou nas suas imediações, mostra a extraordinária capacidade de finalização que possui. Güler entrou na partida em um momento complicado e mostrou seu caráter ao trabalhar intensamente pelo time,” afirmou.

Vaiando a goleada contra o Barcelona

No entanto, mesmo diante da vitória, os torcedores mostraram descontentamento em relação à recente goleada sofrida para o Barcelona na Supercopa da Espanha. Durante a partida, vaias foram ouvidas em direção a jogadores como Tchouaméni e ao próprio Ancelotti. O treinador interpretou esses apupos como um “toque de atenção” da torcida, destacando que percebeu também o apoio dos fãs quando o Celta empatou nos acréscimos do segundo tempo. “Foi um alerta para o time e para mim. É algo compreensível considerando o que ocorreu contra o Barcelona. Após isso, a equipe reagiu bem, especialmente Tchouaméni, que teve uma grande atuação. Quando as coisas ficam complicadas e a torcida nos empurra, é uma sensação especial para todos nós,” comentou Ancelotti.

Próximo desafio do Real Madrid

O Real Madrid se prepara agora para seu próximo desafio no domingo (19), onde enfrentará o Las Palmas pela LALIGA, buscando encostar ainda mais no líder Atlético de Madrid. A partida está agendada para às 12h15 (horário de Brasília), e os merengues esperam contar novamente com o apoio incondicional de sua torcida.