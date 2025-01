Endrick brilha e garante vitória do Real Madrid na Copa do Rei

Em um embate repleto de emoção, o jovem atacante Endrick se destacou como o protagonista da classificação do Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei. A equipe merengue venceu o Celta de Vigo por 5 a 2 em uma partida realizada no icônico Estádio Santiago Bernabéu.

O jogo começou com um cenário promissor para o Real Madrid, que rapidamente abriu o placar com gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. No entanto, nos momentos finais do tempo regulamentar, a equipe enfrentou uma reviravolta inesperada. Com apenas oito minutos restantes, o Celta conseguiu igualar a contagem, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, Endrick fez valer sua presença em campo. Ele havia sido introduzido na partida quando o placar ainda marcava 2 a 0 e, após um início discreto, ele rapidamente se tornou decisivo. O atacante recebeu a bola de Arda Güller e, com um potente chute de esquerda, anotou o terceiro gol para sua equipe. Em seguida, Valverde ampliou a vantagem para 4 a 2 antes que Endrick selasse o resultado final com seu segundo gol na partida.

A atuação de Vinícius Júnior também merece destaque. Além de marcar um gol e contribuir com uma assistência que foi invalidada por impedimento, ele quase ampliou sua conta ao acertar um bonito arremate que foi defendido pela zaga adversária.

A partida teve um início equilibrado, com ambas as equipes criando boas oportunidades. Logo aos 4 minutos, o Celta assustou ao ver Starfelt cabecear e acertar o travessão do goleiro Lunin. O Real respondeu com uma boa defesa do goleiro Villar após tentativa de Tchouaméni.

O primeiro gol do Real Madrid veio aos 37 minutos, quando Mbappé finalizou de maneira precisa após uma jogada pela esquerda. O segundo gol foi marcado por Vinícius Júnior logo no início do segundo tempo, aproveitando uma assistência de Brahim Díaz.

No entanto, um erro na saída de bola da defesa madridista permitiu ao Celta encurtar distâncias. Após uma falha de Camavinga, Bamba conseguiu finalizar e marcar aos 37 minutos da segunda etapa. Nos acréscimos, uma penalidade cometida por Asencio resultou no empate de Marcos Alonso, levando a disputa para a prorrogação.

Com essa vitória importante, o Real Madrid agora se volta para o Campeonato Espanhol, onde enfrentará o Las Palmas no próximo domingo. O Celta também entrará em campo no mesmo dia contra o Athletic Bilbao.

Outros jogos das oitavas de final da Copa do Rei também foram realizados nesta quinta-feira. O Osasuna obteve uma vitória significativa ao vencer o Athletic Club por 3 a 2 fora de casa. Enquanto isso, o Real Sociedad fez valer seu mando de campo e derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 1.