Cristiano Ronaldo diz que Vinicius Júnior deveria ter ganhado a Bola de Ouro

O astro Cristiano Ronaldo demonstrou apoio a Vinicius Júnior e disse que o brasileiro deveria ter vencido a Bola de Ouro. O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, expôs sua opinião durante evento do Globe Soccer Awards.

De acordo com o camisa 7 português, a entrega do prêmio para o volante Rodri, do Manchester City, foi “injusta”. Ainda, elogiou a nova geração de atletas que chegará para ‘tomar o lugar’ dos grandes jogadores que estão no final de carreira.

“Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão não são importantes. Quando você merece, você tem que receber.“, disse Cristiano.

Durante a premiação, Vini Jr foi agraciado com o troféu de “Melhor jogador da temporada 2023/24”, prêmio mais aguardado do evento. Além dessa conquista, o atacante do Real Madrid também foi eleito melhor do mundo pelo Fifa The Best, há algumas semanas.

Vinicius Júnior, assim como os outros jogadores do futebol espanhol, estão em um período de recesso de final de ano. Além de assistir ao jogo da NBA do New York Knicks, o camisa 7 acompanhou o jogo entre Miami Dolphins e San Francisco 49ers, em Miami, pela NFL.