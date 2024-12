Vini Jr. recebe Prêmio de Melhor Jogador do Mundo em evento da ECA

A Associação Europeia de Clubes (ECA), em colaboração com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA), realizou recentemente uma cerimônia de premiação que reconheceu Vini Jr. como o melhor jogador do mundo, um feito que se soma ao prêmio The Best, da FIFA. Essa conquista, no entanto, contrasta com a escolha da Bola de Ouro, concedida pela France Football, que elegeu Rodri como o grande vencedor.

Durante o evento, o renomado jogador Cristiano Ronaldo expressou seu apoio a Vini Jr., criticando abertamente a decisão da Bola de Ouro. Ronaldo classificou como “injusto” o fato de o brasileiro não ter sido agraciado com o prêmio, enfatizando sua admiração pelo talento do jovem atleta.

Em sua fala após a premiação, Vini Jr. agradeceu a Ronaldo e destacou a importância do reconhecimento em sua carreira. “O Cristiano estava dizendo que acredita que sou o melhor e eu também acredito nisso. Ele é meu ídolo, assim como o Neymar. É uma honra receber este prêmio na presença dos meus dois ídolos. Quero agradecer aos meus companheiros, à minha família e ao Flamengo, que me proporcionou essa oportunidade. Ser reconhecido é extremamente significativo”, afirmou.

Além disso, Neymar também foi homenageado na mesma cerimônia, recebendo o prêmio por sua carreira na Globe Soccer Awards, reforçando ainda mais a importância do futebol brasileiro no cenário internacional.