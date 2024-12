Vini Jr assiste jogo dos Knicks no Natal e troca camisa com Josh Hart

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, acompanhou a vitória do New York Knicks contra o San Antonio Spurs no Madison Square Garden. O atleta estava à beira da quadra e viu a franquia vencer seu jogo da Rodada de Natal da NBA.

Após a partida, o craque brasileiro conversou com o ala-armador dos Knicks, Josh Hart, e trocou camisa com o camisa 3. Os atletas então posaram para uma foto, que repercutiu nas redes sociais durante a tarde da última quarta-feira (25).

Vinicius Júnior, assim como os outros jogadores do Real Madrid, estão em um período de recesso de final de ano. Além de assistir ao jogo da NBA, o camisa 7 acompanhou o jogo entre Miami Dolphins e San Francisco 49ers, em Miami, pela NFL.

O Real Madrid de Vini Jr volta a campo apenas no dia 3 de janeiro, quando enfrenta o Valencia, por La Liga. O clube espanhol atualmente ocupa a segunda colocação do torneio nacional com 40 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid.