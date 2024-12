Real Madrid vence Pachuca e conquista a Copa Internacional da Fifa

Nesta quarta-feira (18), o Real Madrid venceu o Pachuca pelo placar de 3 a 0 e se sagrou campeão da Copa Internacional da Fifa, título considerado mundial. A partida foi disputada no Lusail Stadium, no Catar.

No primeiro tempo, Kylian Mbappé abriu o placar para o Real após linda jogada de Vinicius Júnior, que driblou o goleiro e deixou o francês de cara para as redes. Os mexicanos até chegaram a assustar com uma chance no início com Luis Rodríguez, que finalizou no canto e obrigou Courtois a fazer boa defesa.

Já na segunda etapa, o Pachuca até tentou esboçar uma reação, mas os espanhóis aumentaram a vantagem no placar. Valverde enfiou para Mbappé, que tocou de primeira para Rodrygo. O brasileiro limpou a marcação duas vezes e chutou de chapa, à meia altura, sem chances para o goleiro, e fez 2 a 0.

Para fechar a conta, Vinicius Júnior deixou o seu gol de pênalti nos minutos finais da partida e confirmou o título mundial do Real. Essa é a nona conquista dos merengues (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, 2024).

O atual campeão da Champions League entrou já na final da competição, enquanto o Pachuca, vencedor da Campeões da Concacaf de 2024 de forma invicta, entrou nas quartas e despachou o Botafogo e, na semi, eliminou o Al-Ahly, do Egito.