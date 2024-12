Rodada de Natal da NBA: veja um resumo dos jogos do dia 25

Na última quarta-feira (25), aconteceu a Rodada de Natal da NBA, um dia inteiro repleto de grandes jogos do basquete norte-americano. Cinco clássicos animaram o feriado dos torcedores com partidas eletrizantes e acirradas.

Confira um resumo geral do que de melhor aconteceu no Natal da NBA.

Los Angeles Lakers 115 – 113 Golden State Warriors

No provável confronto mais esperado do dia, o Los Angeles Lakers venceram o Golden State Warriors em pleno Chase Center, em São Francisco. Logo no começo do jogo, o pivô Anthony Davis torceu o tornozelo e foi para o vestiário, ficando por lá pelo resto da partida. No entanto, não parece ter sido nada grave com o camisa 3.

Falando do jogo, LeBron James (31 pontos e 10 assistências) e Stephen Curry (38 pontos e oito bolas triplas), para variar, foram destaques no duelo. No entanto, Austin Reaves roubou a cena anotando um triplo-duplo e marcando a cesta da vitória nos segundos finais. Com a vitória, LeBron se tornou o maior vencedor de jogos no dia de Natal da história da NBA com 11 partidas ganhas.

Reprodução / X / Lakers

Minnesota Timberwolves 105 – 99 Dallas Mavericks

No duelo que aconteceu no Texas, o Minnesota Timberwolves levou a melhor contra o Dallas Mavericks. Com apenas 16 minutos em quadra, o astro Luka Doncic sentiu uma lesão na panturrilha e foi cortado do jogo. Informações vindas dos Estados Unidos garantem que a contusão é séria e que o camisa 77 está afastado por tempo indeterminado. Ele deixou a arena de muletas.

Anthony Edwards e Julius Randle foram os destaques da franquia vitoriosa, enquanto Kyrie Irving assumiu a responsabilidade de comandar os Mavs, anotando 39 pontos, o que não foi suficiente para evitar a derrota.

Reprodução / X / Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 100 – 110 Phoenix Suns

No Arizona, o Phoenix Suns fez valer o mando de quadra e derrotou o Denver Nuggets com o apoio de seu torcedor. O time da casa superou a ausência de Devin Booker, contando com a dupla Kevin Durant e Bradley Beal (27 pontos cada) para saírem vitoriosos.

Os Nuggets pecaram principalmente nas perdas de posse (famosos turnovers), fator determinante para o resultado da partida. Enquanto o time de Nikola Jokic desperdiçou a posse um total de 16 vezes, os Suns vacilaram apenas sete vezes, dando a margem de pontos necessária para que o Phoenix pudesse ganhar.

Reprodução / X / Phoenix Suns

San Antonio Spurs 114-117 New York Knicks

Em Nova Iorque, o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs no Maddison Square Garden. Mikal Bridges entrou em quadra inspirado no Natal e anotou 41 pontos, matando seis bolas triplas e com um aproveitamento de quase 70% nos arremessos de quadra.

A atuação do ala foi brilhante o bastante para superar a grande partida que o pivô Victor Wembanyama fez na noite de ontem. O francês de 2,21m fez 42 pontos e apanhou 18 rebotes, mas viu sua equipe voltar para casa derrotada.

Reprodução / X / Knicks

Philadelphia 76ers 118 – 114 Boston Celtics

Por fim, o Philadelphia 76ers não brincou em serviço e foi TD Garden vencer o Boston Celtics. Tyrese Maxey (33 pontos) e Joel Embiid (27 pontos) foram os cestinhas da franquia, mas Calleb Martin apareceu com um terceiro protagonista, tendo acertado sete bolas de três de nove tentadas.

Do lado do Boston, que sentiu a falta do ala-pivô Jrue Holiday, Jason Tatum tentou buscar o resultado, anotando 32 pontos e 15 rebotes, seguido de Jalen Brown, que ficou com 23. Mas a dupla não conseguiu evitar a derrota.