Barcelona goleia o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

Neste domingo (12), o Barcelona consagrou-se campeão da Supercopa da Espanha 2024/25 ao vencer o Real Madrid por 5 a 2 em uma partida disputada no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Este título marca a 15ª conquista do clube catalão na competição, ampliando sua vantagem sobre os merengues, que possuem 13 troféus.

A partida começou com o Real Madrid se destacando logo nos primeiros minutos. O atacante Kylian Mbappé, em um contra-ataque rápido, abriu o placar para os merengues aos quatro minutos, após receber um passe de Vinicius Junior e finalizar com precisão na saída do goleiro Wojciech Szczesny.

O Barcelona não demorou a reagir e empatou aos 21 minutos com uma bela jogada individual de Lamine Yamal, que não deu chances ao goleiro Thibaut Courtois. A equipe catalã teve a oportunidade de virar o jogo aos 34 minutos com um pênalti convertido por Robert Lewandowski, colocando o Barça à frente no marcador.

Em uma rápida sequência de gols, o Barcelona ampliou sua vantagem três minutos depois. Raphinha, em um excelente lançamento, cabeceou para o fundo das redes e fez o terceiro gol da equipe. O domínio catalão continuou e, antes do término do primeiro tempo, Balde aumentou ainda mais a diferença ao anotar o quarto gol após um contragolpe bem executado.

Na segunda etapa, o Barcelona manteve seu ritmo ofensivo e marcou novamente logo no início. Raphinha destacou-se novamente ao fazer uma jogada individual e marcar o quinto gol da partida aos dois minutos.

Com essa vitória expressiva, o Barcelona se prepara para retornar ao campo nesta quarta-feira, quando enfrentará o Real Betis pelas oitavas de final da Copa do Rei, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O Real Madrid também busca se reabilitar na mesma competição contra o Celta de Vigo, em partida marcada para as 17h30 desta quinta-feira no Santiago Bernabéu.