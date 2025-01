Por que a Espanha é o melhor país da Europa para se viver?

A Europa tem se tornado uma opção cada vez mais atraente para estrangeiros que desejam se mudar. De acordo com o Expat City Ranking 2024 da InterNations, cinco cidades espanholas estão entre as 25 melhores, sendo que três delas ocupam o pódio do ranking, são elas: Valência, Málaga e Alicante, seguindo de Madrid na 7ª posição e Barcelona em 21ª lugar. Para Renata Barbalho, CEO e fundadora da Espanha Fácil, empresa com 17 anos de experiência em assessoria de imigração, muitos fatores colaboram para que a Espanha se destaque como um dos melhores países da Europa para se viver. “isso se deve a diversos fatores que tornam o país uma escolha atraente para expatriados e para quem busca uma vida mais equilibrada e agradável. Entre esses fatores, estão o clima ameno, a rica cultura, o custo de vida relativamente acessível e o sistema de saúde público de alta qualidade”, comenta a especialista que reside no país há 19 anos.

A CEO da Espanha Fácil, ressalta que o sistema de saúde espanhol é um dos melhores do mundo, com um sistema público eficiente e de baixo custo, que garante acesso a tratamentos médicos de qualidade. “Para os estrangeiros, a facilidade de acesso a esse sistema, além da possibilidade de utilizar planos de saúde privados acessíveis, é uma das vantagens de viver na Espanha”, comenta.

A Espanha se destaca por sua infraestrutura de qualidade, com boas opções de transporte público e preços mais acessíveis em cidades como Madri, Barcelona e Valência, quando comparados a outras capitais europeias, como Londres ou Paris. O mercado imobiliário oferece alternativas para diferentes orçamentos, e o custo de produtos e serviços é relativamente competitivo, facilitando a adaptação de quem escolhe o país como lar.

Além disso, há uma crescente oferta de empregos em setores variados, tornando a Espanha uma excelente opção para quem busca qualidade de vida e uma experiência internacional. “Em um mundo cada vez mais globalizado, o país combina tradição e modernidade de forma equilibrada, criando um ambiente propício para viver com conforto e bem-estar. Segundo dados da OCDE, o salário mínimo na Espanha em 2024 foi de aproximadamente 1.080 euros (cerca de R$ 6.548) por mês, com variações dependendo da região e do setor econômico”, enfatiza.

O clima mediterrâneo, com verões quentes e invernos suaves, é um atrativo para aqueles que buscam qualidade de vida. Além disso, o estilo de vida descontraído e a importância atribuída ao tempo livre e à convivência social fazem da Espanha um país onde as pessoas desfrutam de um ritmo de vida menos estressante, em comparação com outras nações da Europa. “A cultura espanhola, vibrante e acolhedora, também desempenha um papel crucial. Os espanhóis valorizam a convivência social, seja através de festas, como as famosas “fiestas” locais, ou no dia a dia, com as refeições em família e entre amigos. Além disso, a gastronomia é rica e variada, com pratos típicos e uma cultura alimentar que prioriza ingredientes frescos e saudáveis” comenta.

Para muitos brasileiros, mudar-se definitivamente para a Espanha representa a oportunidade de combinar qualidade de vida, trabalho e uma rica imersão cultural. Contudo, realizar esse sonho exige um planejamento cuidadoso. O primeiro passo é definir o objetivo da mudança: estudar, trabalhar, empreender ou simplesmente buscar uma vida mais tranquila. Essa escolha será essencial para determinar o tipo de visto ou autorização de residência necessária, considerando exigências como comprovação de renda, seguro-saúde e, em alguns casos, vínculos familiares. “Para ajudar nesse processo, existem consultorias especializadas que realizam os trâmites burocráticos e também disponibilizam o passo a passo. Recentemente criamos um ebook com informações necessárias para quem busca pela cidadania espanhola”, conta Renata.

A Espanha oferece um cenário ideal para recomeçar, com sua riqueza cultural, qualidade de vida e oportunidades profissionais. “No entanto, o sucesso dessa jornada depende de uma preparação sólida e disposição para superar desafios. Com a orientação certa e um plano bem estruturado, é possível não apenas realizar o sonho de morar na Europa, mas também construir uma vida repleta de experiências enriquecedoras. Seja para crescer profissionalmente, vivenciar uma nova cultura ou proporcionar mais qualidade de vida à família, o planejamento é a chave para transformar esse desejo em realidade”, finaliza.