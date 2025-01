Real Madrid brilha e avança na Copa do Rei

Na segunda-feira, 6 de janeiro, o Real Madrid consolidou sua passagem para as oitavas de final da Copa do Rei ao derrotar o Deportivo Minera por 5 a 0 em Cartagena. Com um elenco repleto de jogadores reservas, a equipe merengue utilizou a partida como uma oportunidade para avaliar o desempenho de atletas que têm tido menos tempo em campo nesta temporada.

O destaque da partida foi Endrick, jovem promessa revelada pelo Palmeiras, que mesmo apresentando um desempenho satisfatório, não conseguiu marcar. Sob a orientação do técnico Carlo Ancelotti, o jogador atuou como atacante pela direita e teve algumas chances de gol, mas esbarrou na atuação sólida do goleiro adversário.

A partida começou com o Real Madrid pressionando intensamente desde o apito inicial. Endrick formou uma parceria no ataque com Arda Güler e, logo no primeiro minuto, deixou seu companheiro em boa posição para abrir o placar. No entanto, foi Valverde quem fez o primeiro gol após aproveitar um erro na saída de bola do Deportivo Minera, completando um cruzamento de Brahim Díaz aos cinco minutos.

Com domínio absoluto do jogo, o Real Madrid ampliou rapidamente a vantagem. Camavinga arriscou um chute que resultou em rebote e Fran Garcia fez uma assistência precisa para um cabeceio de sucesso do francês. Com menos de meia hora jogada, Arda Güler recebeu passe de Valverde e marcou o terceiro gol com um chute rasteiro aos 28 minutos.

Na segunda etapa, a equipe merengue continuou a controlar a partida e marcou mais um gol com uma bela jogada entre Modric e Brahim Díaz, resultando em um chute colocado que fez o placar se tornar 4 a 0 aos nove minutos do segundo tempo.

Embora satisfeito com o desempenho da equipe reserva, Ancelotti decidiu promover a entrada de jogadores titulares como Vini Jr., Bellingham e Mbappé na tentativa de aumentar ainda mais o controle do jogo. E assim aconteceu: Arda Güler voltou a marcar, fechando a conta em 5 a 0.

Ainda que Endrick tenha se esforçado para deixar sua marca no confronto, ele não conseguiu balançar as redes e passou sem gols novamente. A vitória expressiva garante ao Real Madrid um lugar nas oitavas da Copa do Rei e evidencia a força do elenco merengue, mesmo quando composto por reservas.