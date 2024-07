Com torcida brasileira, Endrick se emociona em apresentação no Real Madrid

Chegou o grande dia da apresentação de Endrick no Real Madrid. Muitos torcedores, incluindo vários brasileiros, estiveram no estádio Santiago Bernabéu para acompanhar de perto a festa na capital espanhola, que começou ao meio-dia no horário local (7h de Brasília) deste sábado (27).

“Viemos de carro de Portugal só para assistir ao evento. Esperamos ver o Endrick bem de perto e tirar uma foto com ele”, disse a brasileira Maria Cândida Gaspar.

Do lado de fora do Santiago Bernabéu, muitas pessoas estavam vestindo camisetas do time merengue, mas também havia brasileiros com a camisa verde e amarela da seleção, inclusive alguns palmeirenses orgulhosos de usar o manto alviverde.

“Acompanho o Endrick desde pequeno, estive na primeira Copa [São Paulo de juniores] do Palmeiras. Prestigiar este momento hoje para mim é gratificante. Estou muito feliz por ele jogando no maior time do mundo, sendo que ele saiu do melhor time do Brasil também”, contou o paulista Roberto Vendramini Rossi, que veio a Madri com toda a família.

Quando Endrick finalmente pisou no gramado do Bernabéu, todos os torcedores gritaram seu nome sem parar. Muito emocionado, o craque brasileiro mal conseguia falar. Depois de alguns segundos e de respirar fundo, começou a falar em espanhol.

“Isto é uma loucura! Desde criança sempre foi meu sonho e hoje vou jogar pelo Real Madrid. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo”, disse Endrick.

Ao palco do lado montado no gramado do estádio, os pais do jogador de 18 anos estavam muito emocionados durante a apresentação do atleta. Além deles, o irmão e a namorada também acompanharam a jovem promessa do futebol merengue e subiram para dar um abraço no craque.

Depois da apresentação, para alegria dos fãs, o já jogador do time espanhol chutou várias bolas para o público.

“Este é um momento incrível e único”, contou a baiana Alessandra dos Santos, que mora em Madri e fez questão de trazer a mãe para conhecer o estádio Santiago Bernabéu.

EMOÇÃO DO PAI

Pouco antes de a festa começar no estádio do clube merengue, as câmeras da transmissão do evento captaram o pai do jogador, Douglas Sousa, muito emocionado. A imprensa espanhola destacou o momento. Endrick também teve ao seu lado a mãe, Cintia Sousa, o irmão, Noah, e a namorada, Gabriely Miranda.