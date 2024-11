Ancelotti defende Mbappé após pênalti perdido: Paciência e apoio são fundamentais no Real Madrid

Em meio a um cenário desafiador, o técnico italiano Carlo Ancelotti adota uma postura cautelosa em relação ao desempenho de Kylian Mbappé, recente contratação do Real Madrid. Ancelotti enfatiza que não é oportuno responsabilizar o jogador francês pelo atual momento da equipe, ressaltando que Mbappé ainda está em processo de adaptação após sua bem-sucedida passagem pelo Paris Saint-Germain. A expectativa do treinador é que o atacante logo se integre plenamente e passe a contribuir efetivamente para o time.

Durante a partida mais recente, em que o Real Madrid enfrentou o Liverpool, Mbappé teve a oportunidade de empatar o jogo no segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 0 a favor dos ingleses. Contudo, ao cobrar um pênalti, viu sua tentativa ser defendida pelo goleiro Kelleher. O Liverpool aproveitou a chance e ampliou o marcador no final do jogo, garantindo uma campanha impecável com 15 pontos em cinco rodadas.

Ancelotti destacou a importância de dar suporte a Mbappé neste momento delicado após o erro crucial. “Este é um período complicado para Kylian depois do pênalti desperdiçado. Precisamos ter paciência e apoiá-lo agora. Talvez ele esteja passando por uma falta de confiança, mas acredito que em breve estará contribuindo positivamente no ataque”, afirmou o técnico.

Apesar de demonstrar compreensão quanto à situação de Mbappé, Ancelotti reconheceu a necessidade urgente de melhorias no desempenho geral do Real Madrid. O objetivo imediato é assegurar uma vaga entre os 16 melhores da competição, visando se classificar para a fase eliminatória que definirá os times que se juntarão aos oito já garantidos nas oitavas de final.

Com três rodadas restantes nesta fase inicial, o Real Madrid encara dois desafios fora de casa: contra a Atalanta em 10 de dezembro e diante do Brest em 29 de janeiro. Entre esses confrontos, recebe o RB Salzburg no Santiago Bernabéu em 22 de janeiro.