Endrick é destaque na lista dos 100 jovens mais notáveis do mundo por revista britânica

O jovem atacante brasileiro Endrick, atualmente no elenco do Real Madrid, foi recentemente destacado como uma das 100 figuras juvenis mais influentes do mundo pela prestigiada revista britânica “Dazed & Confused”. Esta publicação anual reconhece indivíduos que se destacaram em diversas áreas, incluindo esporte, arte e ativismo. Ao lado de Endrick, a lista também inclui o jovem jogador Lamine Yamal, do Barcelona, e a atleta Linda Caicedo, que também atua pelo Real Madrid.

A seleção da revista é notória por reunir personalidades de renome global, como a ativista sueca Greta Thunberg e a cantora Rosalía. Neste ano, além dos talentos do futebol, o ranking conta com esportistas de outras modalidades, como a skatista Sky Brown e a tenista Coco Gauff.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil e responsável pela carreira de Endrick, destacou a importância dessa nomeação: “Desde que Endrick se tornou embaixador de uma grande marca aos quinze anos, ficou evidente que sua influência iria além dos gramados. Ser reconhecido por uma publicação tão inovadora valida sua posição como um exemplo não apenas para fãs e futuros atletas, mas também para empresas.”

Endrick ganhou notoriedade ao integrar o time do Real Madrid em meados de 2024. Na LaLiga, ele se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar pelo clube madrilenho e o terceiro sul-americano mais jovem a alcançar tal feito. Além disso, na Champions League, ele se destacou como o sul-americano mais novo a balançar as redes.

Antes de sua transferência para o Real Madrid, Endrick jogava pelo Palmeiras e foi vendido ao clube espanhol por aproximadamente R$ 400 milhões. Ele só pôde estrear oficialmente após completar 18 anos. Desde então, participou de 12 partidas na atual temporada e marcou dois gols.

A trajetória promissora de Endrick continua a ser observada de perto tanto pelos fãs quanto pelos críticos esportivos. Apesar de algumas ausências em listas recentes de convocação, as portas para o jovem talento permanecem abertas para futuras oportunidades no cenário internacional.