Barcelona assume a liderança do Campeonato Espanhol após vitória sobre Rayo Vallecano

O FC Barcelona se tornou o novo líder da La Liga 2024/25 ao conquistar uma vitória crucial contra o Rayo Vallecano por 1 a 0, em jogo realizado na segunda-feira (17). O único gol da partida foi anotado por Robert Lewandowski, que converteu um pênalti após revisão do VAR, encerrando assim a 24ª rodada do campeonato.

Com esse resultado, o Barcelona se aproveitou dos empates de seus rivais, Real Madrid e Atlético de Madrid, que não conseguiram vencer em suas respectivas partidas nesta rodada. Assim, o time catalão igualou os merengues em pontos, ambos com 51, mas assumiu a liderança devido ao saldo de gols superior. O Atlético de Madrid ocupa a terceira posição com 50 pontos.

Este triunfo também representou o fim da impressionante sequência de nove jogos sem derrota do Rayo Vallecano, que até então era a melhor fase da equipe na história da La Liga.

Robert Lewandowski continua se destacando como artilheiro isolado do campeonato, atingindo a marca de 20 gols nesta edição, três à frente de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid. Além disso, Lewandowski soma um total de 32 gols em todas as competições nesta temporada, reforçando sua candidatura à Chuteira de Ouro no cenário europeu.

A partida foi marcada por um primeiro tempo em que o Barcelona controlou as ações e conseguiu levar a vantagem para o intervalo. No entanto, no segundo tempo, a equipe enfrentou uma pressão intensa do Rayo Vallecano nos minutos finais. A equipe mandante ficou insatisfeita com algumas decisões da arbitragem e protestou contra um gol anulado de De Frutos.

Embora o Barcelona tenha dominado a posse de bola ao longo do jogo, encontrou dificuldades para penetrar na sólida defesa adversária. O brasileiro Raphinha teve as melhores oportunidades para ampliar a vantagem, mas não conseguiu balançar as redes novamente. O placar final de 1 a 0 consolidou a nova posição do Barcelona na tabela.