Manchester City é eliminado da Champions League após derrota para o Real Madrid

No icônico estádio Santiago Bernabéu, o Manchester City enfrentou um revés significativo ao ser derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1, resultado que culminou na eliminação dos ingleses na Liga dos Campeões. A partida, que marcou o retorno das fases eliminatórias, teve como protagonista Kylian Mbappé, que brilhou ao anotar um hat-trick.

Em declaração concedida à TNT, Pep Guardiola, técnico do City, expressou sua decepção em relação à precoce saída da equipe da competição, ressaltando que a equipe não merecia uma eliminação tão cedo. Guardiola reconheceu a superioridade do adversário e analisou o desempenho do seu time ao longo do jogo.

“Eles foram melhores. Estávamos cientes de nossas dificuldades e queríamos apresentar uma performance mais sólida. Começar a partida sofrendo um gol complicou nosso planejamento. Agora é hora de aceitar e aprender com essa experiência. No ano passado, enfrentamos dificuldades semelhantes, mas conseguimos jogar melhor contra eles; no entanto, nesta edição, o Real Madrid se destacou”, afirmou o treinador.

O técnico também elogiou a força coletiva do Real Madrid, enfatizando que a equipe vai além da individualidade de Mbappé. “O Real Madrid não é apenas sobre Kylian Mbappé; é uma instituição forte com um elenco talentoso. Muitos aspectos que antes eram considerados pontos fracos agora se tornaram suas maiores forças”, acrescentou Guardiola.

Guardiola lamentou a trajetória do Manchester City na Liga dos Campeões nesta temporada: “Não merecíamos sair tão cedo. Nossa campanha foi insatisfatória; sempre competimos bem, alcançamos a final em uma ocasião e chegamos até as semifinais e quartas de final em outras. O fato de termos criado dificuldades para nossos adversários mostra nossa qualidade, mas devemos aceitar que neste momento não fomos os melhores e precisamos aprender com isso”.