Real Madrid vence o Manchester City na Champions League com virada heroica

Na noite desta terça-feira (11), o Real Madrid conquistou uma virada impressionante sobre o Manchester City, em um jogo marcado por erros cruciais da equipe inglesa. O confronto, que ocorreu no Etihad Stadium, foi parte dos playoffs da UEFA Champions League e teve um desfecho emocionante com um placar final de 3 a 2 a favor do time espanhol.

O Manchester City começou a partida de forma promissora, com Erling Haaland abrindo o placar duas vezes, uma em cada tempo. O primeiro gol surgiu aos 19 minutos do primeiro tempo após um belo passe de Grealish, enquanto o segundo foi garantido por meio de uma cobrança de pênalti aos 35 minutos da segunda etapa. No entanto, a situação mudou drasticamente nos últimos minutos da partida.

O Real Madrid reagiu com gols de Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham, todos na etapa complementar. Mbappé iniciou a reação aos 15 minutos, marcando com um chute que desviou na canela. O ponto de virada aconteceu nos minutos finais, quando Ederson, goleiro do City, cometeu um erro ao tentar repor a bola e acabou entregando a posse ao adversário. Em sequência, ele defendeu um chute de Vinicius Junior, mas não conseguiu evitar que Díaz empatasse aos 41 minutos.

Nos acréscimos, já com o jogo em 2 a 2, Vinicius Junior se destacou novamente ao superar Rico Lewis e deixar Bellingham em posição privilegiada para garantir a vitória para o Real Madrid aos 47 minutos.

Esse confronto representou o 13º embate entre as duas equipes na história da Champions League. Curiosamente, esta foi a primeira vez que o Real Madrid conseguiu vencer o Manchester City em solo inglês, rompendo uma sequência de três vitórias do time inglês e quatro empates nas últimas sete edições desde 2012/13.

A partida de volta está programada para a próxima quarta-feira (18) no icônico estádio Santiago Bernabéu em Madri. O vencedor dessa disputa avançará para as oitavas de final da competição europeia, onde enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

A atmosfera do jogo também foi marcada por provocações antes do apito inicial. A torcida do Manchester City exibiu um bandeirão que zombava do jogador Vinicius Junior em relação à recente conquista da Bola de Ouro por Rodri. Durante o aquecimento do Real Madrid, os torcedores ingleses continuaram as provocações com um bandeirão que mostrava Rodri beijando seu prêmio e acompanhava a frase “Stop crying your heart out”, referência à famosa canção da banda Oasis.

Rodri estava ausente devido a uma lesão no joelho sofrida em setembro de 2024 e havia superado Vinicius Junior na última votação da Bola de Ouro por uma diferença de 41 pontos. Apesar da controvérsia envolvendo os prêmios individuais, Vinicius Junior foi eleito o melhor jogador da partida pela UEFA, destacando-se mesmo sem ter marcado gols.

Em suas declarações após a partida, Vinicius demonstrou confiança e determinação frente à pressão da torcida adversária: “Nunca tive medo de nenhuma torcida… cada provocação me dá mais vontade de fazer uma grande partida“.