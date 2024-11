Rodri celebra Bola de Ouro e elogia Vinícius Júnior como um dos melhores

Em um marco significativo para sua carreira, o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, foi laureado com a Bola de Ouro pela renomada revista France Football. Durante uma entrevista ao programa “El Larguero”, transmitido pela emissora “Cadena SER”, Rodri expressou sua admiração por Vinícius Júnior, que ficou na segunda colocação da premiação.

O meio-campista descreveu Vinícius Júnior como “um dos melhores jogadores do mundo” e ressaltou a importância da concentração no desempenho em campo. “Vinícius é inteligente e, ao longo do tempo, percebeu que sua atenção durante as partidas é crucial para seu sucesso“, afirmou Rodri.

Apesar dos elogios, Rodri pontuou que o jovem brasileiro ainda tem aspectos a aprimorar. Ele destacou a relevância de conselhos no desenvolvimento de um atleta, especialmente em um clube com os valores do Real Madrid. “Os jogadores não são apenas medidos pelo que fazem dentro de campo, mas também por suas atitudes fora dele”, acrescentou o espanhol.

Na votação da Bola de Ouro, Rodri recebeu o primeiro lugar na preferência de 49 jornalistas, enquanto Vinícius liderou a lista de 35 profissionais. Ao refletir sobre sua conquista, Rodri comentou: “Há muitos espanhóis que não ganharam a Bola de Ouro e foram jogadores melhores do que eu. Estas são as circunstâncias do futebol.”

Quando questionado sobre uma possível transferência para o Real Madrid no futuro, Rodri respondeu com reverência ao clube merengue. “Obviamente, quando o Real Madrid chama, você precisa prestar atenção. É o melhor clube da história e o mais premiado. Seria uma honra”, concluiu o meio-campista.