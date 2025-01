Manchester City enfrenta crise de lesões e desempenho fraco

O Manchester City, tradicional clube da Premier League, tem enfrentado desafios significativos nesta temporada, resultado de uma janela de transferências que foi considerada tímida. Apenas dois novos jogadores, Savinho e Gündogan, foram adicionados ao elenco durante o período de transferências do meio do ano em 2024. Essa escassez de reforços se tornou ainda mais evidente à medida que a equipe lida com uma série de lesões que impactaram diretamente seu desempenho em campo.

O técnico Pep Guardiola, reconhecendo a gravidade da situação, expressou arrependimento por não ter buscado mais contratações antes do início da temporada. “No verão, a direção do clube discutiu sobre possíveis aquisições, e eu optei por não trazer novos jogadores, confiando na qualidade do elenco atual. Contudo, com as lesões que ocorreram, percebi que talvez devêssemos ter reconsiderado essa decisão”, afirmou Guardiola.

A ausência mais notável é a do meio-campista Rodri, que se lesionou gravemente no joelho em setembro e não deve voltar aos gramados até meados de 2025. Além dele, os zagueiros Rúben Dias e John Stones também estão fora de combate devido a problemas físicos, comprometendo ainda mais a defesa da equipe.

Guardiola destacou que a equipe já sabia desde o início da temporada que contaria com um número significativo de jogadores veteranos, muitos dos quais têm mais de 30 anos. “Era previsível que enfrentaríamos dificuldades em algum momento. Entretanto, nunca imaginei que enfrentaríamos tantas lesões como temos enfrentado atualmente”, comentou o treinador.

A série de desfalques tem se refletido nos resultados do City. Com apenas uma vitória em 13 partidas disputadas recentemente, a equipe caiu para a sexta posição na tabela da Premier League, somando 34 pontos e apresentando uma das piores defesas entre os dez primeiros colocados do torneio, com 27 gols sofridos.

Em busca de reverter essa fase complicada, o Manchester City tem um compromisso importante nesta terça-feira (14), quando enfrentará o Brentford fora de casa às 16h30 (horário de Brasília). A expectativa é alta para que o time consiga recuperar sua performance e se posicionar melhor na competição.