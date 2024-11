Guardiola renova com Manchester City até 2026

O renomado treinador Pep Guardiola, anteriormente cotado para comandar a seleção brasileira, teve seu contrato com o Manchester City estendido até 2026, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Essa decisão ocorre em meio a especulações sobre seu futuro no clube, especialmente após a saída de Txiki Begiristain, diretor de futebol e amigo pessoal de Guardiola, que gerou dúvidas sobre sua permanência.

A confirmação oficial do novo acordo está prevista para os próximos dias, conforme apurado por fontes próximas ao clube. Até recentemente, a continuidade de Guardiola no Etihad Stadium era incerta. Em outubro, o técnico evitou responder se ficaria no City, afirmando na época: “Tenho que decidir. Não tomei uma decisão. Quando tomar, informarei vocês”.

Guardiola chegou ao Manchester City em 2016, após bem-sucedidas passagens por Barcelona e Bayern de Munique. Desde sua chegada, acumulou 18 títulos com os Citizens, incluindo seis conquistas da Premier League, a histórica vitória na Liga dos Campeões de 2023 e o Mundial de Clubes.

Caso complete seu contrato até junho de 2026, Guardiola alcançará uma década à frente do time inglês, consolidando ainda mais seu legado no futebol europeu.