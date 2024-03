No Jardim Hollywood, prefeito Orlando Morando entrega a 64a Praça-Parque

Ampliando o programa Praça-Parque em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando entregou neste domingo (24/3) mais um espaço dentro deste modelo, totalizando 64 unidades em toda a cidade: a Praça-Parque Vicente Leporace, na Rua Urca, no Jardim Hollywood.

O evento contou com a presença do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri, e do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, além de vereadores, demais autoridades municipais e moradores da região.

“É um momento de muita alegria entregar uma Praça-Parque, porque é um modelo aprovado pela população de São Bernardo, que vem proporcionando muita diversão e lazer para os moradores da região. Aqui no Jardim Hollywood, fizemos tudo o que poderia já ter feito em um bairro: asfalto 100% recapeado, 100% de LED na região, além da reforma das EMEBs e outras duas praças entregues”, declarou o prefeito Orlando Morando.

MELHORIAS – A execução completa das obras na Praça-Parque Vicente Leporace contou com investimento de R$ 290 mil para a reforma completa do espaço e implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, área de convívio, espaço pet, playground para as crianças. O local também ganhou nova iluminação, gradil no entorno da praça, além do plantio de vinte árvores nativas.

“A cidade, cada dia que passa, fica melhor e a população trabalha em conjunto com a administração, cuidando da zeladoria do equipamento”, comentou o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, responsável pelo projeto. Em todas as unidades do município, a responsabilidade para abertura e fechamento do local fica à cargo dos moradores das proximidades.

APROVAÇÃO – A criançada não perdeu tempo e, assim que a Praça-Parque foi inaugurada, saíram correndo para aproveitar os brinquedos e a quadra poliesportiva. A mamãe Jorlene Souza, não escondia a felicidade em ver o espaço reformado para que a filha e o sobrinho, Bernardo e Valentina de 4 anos, pudessem se divertir: “Eles não viam a hora da reforma ficar pronta, estão bem felizes em voltar a brincar aqui”.

Patrícia Lopes também elogiou o novo modelo do espaço de lazer. Mãe de Enrico, de 8 anos e Lucca de 6, contou que os meninos estavam ansiosos pela entrega. “Estavam ansiosos mesmos, principalmente pela quadra, porque adoram jogar futebol. É um outro espaço reformado e aqui, do ladinho de casa, só tenho a agradecer”.

HOMENAGEM – Durante a entrega da Praça-Parque foi feita homenagem ao senhor Ferreira, de 87 anos, morador há 50 do Jardim Hollywood. “Nada mais justo nesse dia tão importante para os moradores, prestar essa homenagem a um homem que, por tantos anos se dedicou ao esporte da cidade e mora há cinco décadas aqui no Jardim Hollywood e vem acompanhando a transformação do bairro nesses últimos anos”, complementou Morando.

PRAÇA-PARQUE – Desde 2017, o programa de praças-parques já contabiliza 64 unidades inauguradas em bairros como Assunção, Jardim Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro, Rudge Ramos, Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, dos Casa, Taboão, Jordanópolis, Ferrazópolis, Riacho Grande, entre outros.