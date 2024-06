Música ao vivo embala a noite do Dia dos Namorados no São Bernardo Plaza Shopping

A época mais romântica do ano chegou e o São Bernardo Plaza Shopping traz uma programação musical especial para os casais apaixonados. No dia 12 de junho, das 12h às 22h, o empreendimento recebe o músico Stéfano Ferraz na Praça de Alimentação, localizada no Piso L3.

O Hocca Bar, localizado na alameda gastronômica no Piso L1, também está com uma programação especial para os casais: além de música ao vivo na noite do dia 12/06, o restaurante estará tematizado com uma decoração romântica. Para deixar o clima ainda mais convidativo, o Hocca vai oferecer um chopp ou caipirinha para cada um do casal, e também vai presentear o casal com uma foto comemorativa.

Os casais podem desfrutar da música ao vivo enquanto aproveitam uma seleção completa de operações gastronômicas para todos os gostos. Algumas das opções de restaurantes disponíveis na Praça de Alimentação são Jin Jin, Bar do Bolinho – tradicional bar na região do ABC, Mania de Churrasco – para os amantes de carnes -, Divino Fogão, Gendai, Mei Mei e os famosos fast foods: Burger King, McDonald’s, KFC, Popeyes, entre outros.

O empreendimento conta também com uma alameda gastronômica, localizada no Piso L1, onde estão localizados restaurantes como Outback Steakhouse, Hocca Bar e Cabana Burger. No Dia dos Namorados (12/06), essas operações trarão combos promocionais para os casais, além de ambiente decorado e tematizado para um clima completo.