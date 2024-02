Moradora de São Bernardo e nota 1000 na redação do Enem, Luana Pizzolato visita Hospital da Mulher

Moradora de São Bernardo, a estudante Luana Pizzolato, 20 anos, foi uma das sete pessoas do Estado de São Paulo e uma das 60 do Brasil a tirar nota máxima na redação do Enem, o que lhe conferiu uma vaga no curso de medicina para este ano. A futura médica conheceu as instalações do Hospital da Mulher de São Bernardo, a convite do prefeito Orlando Morando. A visita foi acompanhada pela mãe Luciara Pizzolato e do diretor técnico do Hospital, Dr. Rodolfo Strufaldi. A projeção de Luana na medicina é aos de ginecologia, obstetrícia e neonatologia.

Para o chefe do Executivo, a moradora do Centro é um grande orgulho para a cidade. “Fiz questão de mostrar para ela, o seu futuro local de trabalho. O Hospital da Mulher é um hospital escola, com equipamentos de última geração, com estrutura e qualidade compatíveis aos hospitais privados. Os nossos profissionais são gabaritados e dedicados a tratar todas as patologias da saúde da mulher e também responsáveis por ajudar às mamães a trazerem seus bebês para o mundo, com muito acolhimento e amor”, explicou Morando.

Luana conheceu todos os setores do Hospital da Mulher e ficou “encantada”com o que viu. Deu destaque ao setor de neonatologia, que recentemente teve reconhecimento internacional como referência pela excelência aos cuidados prestados aos bebês prematuros, nascidos no equipamento. Ao todo, são 65 leitos dedicados a estes pequenos pacientes, entre Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva e mais de 170 profissionais trabalhando nesta área.

“Foi um momento incrível, que vou guardar para sempre na minha memória. Já pude vivenciar um pouco como será minha rotina como estudante de medicina e como profissional de saúde, daqui há alguns anos. O Hospital da Mulher está muito bem instalado e equipado. Não imaginava que a saúde pública do nosso município tivesse essa qualidade. As mulheres estão muito bem assistidas”, relatou Luana.

O tema da redação que conferiu nota 1000 para a são-bernardense foi: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Em seu texto, ela usou como referência obra de Karl Marx e falou sobre patriarcado e período colonial. “O trabalho de cuidados não é visto como algo que dá retorno para o mundo capitalista e é negligenciado”, defendeu a estudante.

HOSPITAL DA MULHER – Inaugurado em julho de 2023, o novo Hospital da Mulher ocupa área de 14.920 m² e fica na Avenida Imperador Pedro II, 216, bairro Nova Petrópolis. A unidade conta com 170 leitos, 11 andares, que abrigam o pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, centro cirúrgico, centro obstétrico, ambulatórios, unidade de terapia intensiva obstétrica, ginecológica e neonatal, Casa da Gestante, núcleo interno de regulação e estrutura para realização de exames laboratoriais (tomografia, mamografia, ecocardiograma, ultrassonografia, entre outros). O local conta ainda com refeitórios, vestiários, farmácia e anfiteatro com capacidade para 140 pessoas.