Marcelo Lima faz balanço de sua plataforma para Plano de Governo Participativo

O pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (POD), realizou, na noite desta segunda-feira (10), no Colégio Piaget, no bairro Rudge Ramos, um balanço da plataforma de consolidação de seu plano de governo participativo, acessível por meio do site www.podemossbc.com.br.

Já foram registradas mais de cinco mil sugestões, com destaque para Saúde, que responde por 42% das indicações, Obras e Infraestrutura , com 37%, além de Transporte e Segurança, ambas com 11%, o que demonstra o sucesso da ferramenta.

“Ouvir as pessoas e viver a cidade, como tenho feito ao longo de toda a minha vida pública é o que nos permite dar continuidade ao trabalho, com experiência e trazendo os resultados necessários para construir uma São Bernardo cada vez melhor, avançando em melhorias que fazem diferença na vida dos são-bernardenses”, destacou Marcelo Lima.

A plataforma também identificou que a interação corresponde a 56% do público feminino e 44% do público masculino, sendo 49% de pessoas com idades entre 25 e 45 anos. Outro dado importante foi a constatação da origem das demandas. Lideram as sugestões os bairros Grande Alvarenga, Centro e Vila São Pedro.

Marcelo Lima, que foi vice-prefeito e secretário, é pré-candidato ao Paço de São Bernardo e aparece liderando as intenções de votos da cidade, segundo pesquisa divulgada recentemente pelo jornal São Bernardo News e repercutida também pela Rádio Capital de São Paulo, realizada pela ASN Pesquisa.

“Sabemos como fazer e do jeito certo. Ter esta proximidade com os moradores da cidade, buscar soluções conjuntas, é uma forma de prosseguir com este trabalho, que já deu resultados, e de acelerar o que ainda precisa ser feito, por uma São Bernardo cada vez melhor”, finalizou Marcelo Lima.