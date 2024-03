Manutenção emergencial afeta abastecimento de água em São Bernardo

A Sabesp realiza nesta sexta-feira (8) uma manutenção emergencial no equipamento de bombeamento do sistema de abastecimento de São Bernardo do Campo. Os trabalhos, que visam dar segurança hídrica para o município, tem previsão de conclusão neste sábado (9).

A Companhia reforça que, durante a ação, o fornecimento de água pode sofrer intermitência em alguns bairros do município. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer gradativamente após o término dos trabalhos. A Sabesp orienta a população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

Com a ação, poderá haver intermitência no fornecimento de água nos seguintes bairros: Parque Ideal, Parque dos Químicos, Jardim Novo Horizonte e Sítio Jandaia.

A Companhia pede desculpas pelos transtornos, mas ressalta que os serviços são essenciais para manter a regularidade do fornecimento de água. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Veja algumas dicas de uso consciente da água:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

8. Não use água corrente para descongelar alimentos.