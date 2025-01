Lucas Lima revela ansiedade para 2025 e projeta temporada do São Bernardo

O meio-campista Lucas Lima está ansioso pela estreia do São Bernardo na temporada de 2025. O atleta de 24 anos projetou as principais ambições do Bernô para este ano e fez um balanço do seu ano de 2024.

“A ansiedade está batendo, né, estamos chegando perto do campeonato… Começamos a nossa pré-temporada desde novembro, mas agora faltam pouco mais de duas semanas pra começar. Estamos nos preparando bem para podermos fazer uma grande estreia contra o Água Santa“, disse Lucas.

“Muito feliz de ter feito um 2024 bom, no meu ponto de vista. Mas a expectativa para 2025 é poder fazer melhor e conseguir a classificação (para a Série B) que não conseguimos no ano passado. Expectativa boa, grupo bom… estão chegando bons jogadores aqui. Queremos o acesso e sempre levar o São Bernardo o mais longe possível“, completou.

No ano passado, o São Bernardo ficou no ‘quase’ com relação ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na edição passada, o clube do ABC paulista perdeu em casa para o Volta Redonda e deu adeus ao sonho de chegar à segunda divisão. Nesse ano, o foco principal da equipe é novamente o acesso.

O São Bernardo estreia na temporada 2025 no dia 16 de janeiro, diante do Água Santa, em Diadema, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Bernô está no Grupo D junto com Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.