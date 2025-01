Palmeiras negocia a contratação de Villasanti, do Grêmio

O Palmeiras segue em busca de reforçar seu elenco e tem mais um alvo definido no mercado: Mathias Villasanti, do Grêmio. O Verdão já iniciou conversas para tentar viabilizar a chegada do volante paraguaio.

Renato Bittar, empresário do meio-campista do Imortal, confirmou os contatos do clube paulista pelo jogador, mas fez ressalvas a respeito da negociação. Segundo ele, por se tratar de tratativas entre times do mesmo país, o negócio tende a ser mais complicado, mas manteve o otimismo pelo desfecho positivo.

“Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário“, disse Renato, em entrevista à Rádio Rock & Pop Paraguay.

No começo deste ano, Villasanti renovou seu contrato com o Grêmio, tendo vínculo até o final de 2027 com o clube gaúcho. Em alta no Imortal e no mercado de transferências, o volante está valorizado e só deve deixar o Sul do Brasil em caso de uma proposta forte do Palmeiras.

Nesse sentido, a atuação agressiva do Verdão no mercado tem sido justamente o que o clube precisa para tirar Villasanti do Grêmio. O time do técnico Abel Ferreira já anunciou dois reforços, sendo eles os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e desembolsou valores altos: cerca de 30 milhões de dólares apenas em dois reforços.

Além de Villasanti, o Palmeiras tem conversas com o Cruzeiro pelo meia-atacante Matheus Pereira, um dos destaques do clube mineiro. Assim como o Grêmio, a Raposa pede alto pelo seu camisa 10.