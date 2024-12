FPF divulga tabela completa do Campeonato Paulista de 2025

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (30) a tabela completa com todos os detalhes do Campeonato Paulista de 2025. As equipes agora sabem datas, horários e locais dos 12 confrontos da primeira fase da competição.

O jogo de abertura será entre Novorizontino e Ponte Preta, no dia 15 de janeiro (quarta-feira), às 18h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O Palmeiras também entra em campo no mesmo dia, às 21h35, diante da Portuguesa, em casa. Santos e Corinthians jogam no dia seguinte e o São Paulo terá sua estreia adiada por conta da pré-temporada fora do país.

O São Bernardo estreia no dia 16 de janeiro contra o Água Santa, em Diadema, às 18h30. A equipe realizou um jogo-treino nesta segunda como preparação para o Paulistão.

As quartas de final da competição devem acontecer no dia 1o de março e a semi no dia 9. A grande final, disputada em dois jogos, está prevista para ser disputada entre os dias 16 e 27 de março.

Confira a tabela completa do Campeonato Paulista clicando aqui.

GRUPOS DO PAULISTÃO

Grupo A – Corinthians, Inter de Limeira, Botafogo-SP e Mirassol

Grupo B – Santos, Portuguesa, Guarani e Red Bull Bragantino

Grupo C – São Paulo, Água Santa, Noroeste e Novorizontino

Grupo D – Palmeiras, Ponte Preta, Velo Clube e São Bernardo