Jovem relata estupro após participar de evento no Projeto Meninos e Meninas de Rua

Uma jovem de 25 anos relatou ter sido estuprada em um estacionamento localizado na Rua Luzitana, região Central de São Bernardo, nas proximidades do Projeto Meninos e Meninas de Rua (Rua Jurubatuba, 1.610, Centro). Em depoimento à Polícia Civil, a motorista observou que participava da Batalha da Matrix, que foi realizada na sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, nesta terça-feira (26/3), na companhia de amigos, e que o crime teria ocorrido nas proximidades do evento, no momento em que ela fazia necessidades.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima alega ter ingerido bebida alcoólica e que percebeu a presença de um desconhecido no momento em que se agachou para urinar “no terreno baldio”. Segundo ela, o indivíduo teria enfiado a mão dele por dentro da calça dela. A jovem conta que começou a gritar por socorro e que populares a teriam ajudado a deter o indivíduo, um homem de estatura média, branco, com olhos puxados, cabelos curtos, ralos e pretos, trajando camisa branca, shorts vermelho e chinelo.

Após relatar um lapso de memória, a jovem destacou que encontrou dois amigos no Paço Municipal e que se dirigiram até a unidade do Bom Prato, localizada no Poupatempo (Rua Nicolau Filizola, Centro) para que ela pudesse utilizar o banheiro. A motorista foi encontrada desacordada por uma funcionária do restaurante, sentada no vaso sanitário, e resgatada pelo Samu até o Hospital da Mulher, onde foi medicada e liberada.