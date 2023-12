Jantar de Negócios na ACISBEC traz novidades e celebra fim do ano

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) realizou o Jantar de Negócios na noite de quinta-feira, (7), em um formato diferenciado. O evento especial, primeiramente, teve o caráter de viabilizar a aproximação entre empresários e, ao mesmo tempo, confraternizar e celebrar o fim do ano, a época mais esperada para o comércio. E além disso, reunir a diretoria da Associação.

O encontro foi o último presencial deste ano e teve uma participação especial, a vinícola Casa Silva, importadora chilena de vinhos. A representação foi viabilizada pela Wine Bottle Lounge, loja de vinhos. Participaram mais de 40 pessoas.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, disse que o objetivo da iniciativa é possibilitar oportunidade de negócios e aproveitar a reta final do semestre, que impulsiona as atividades.

“A nossa ideia é ser dinâmico nessa nova era em que vivemos, que exige criatividade e, principalmente, empatia e solidariedade. Aproveitando este momento, desejo que este evento traga excelentes resultados e que seja o prenúncio para novas oportunidades no próximo ano. Contudo, que possamos confraternizar e celebrar uma noite tão especial”, afirmou o dirigente.

As empresárias e sócias da Wine Bottle, Erlaine Soterrani e Débora Ribeiro Moreno, explicaram que a proposta da degustação é apresentar produtos selecionados com um portfólio de alta qualidade. “Um ambiente de negócios sempre pode ser celebrado com vinhos”, sugeriu Débora.

Um dos participantes do Jantar de Negócios, Josildo Araújo de Oliveira, do Escritório Roncato Advogados, disse que após estar em uma rodada de negócios anteriormente decidiu se associar à ACISBEC e não perde as novas inscrições. “É uma oportunidade de conhecer potenciais clientes e parceiros e ampliar a sua rede de relacionamento. Além disso, aqui podemos contar com diversos serviços”, acrescentou.

A noite trouxe também um ar descontraído com um espaço reservado para fotos e selfies temáticas do Natal. Contou ainda com o som especial do músico e saxofonista Rogério Vieira. A família Moura, dona Vera, Vinícius e a pequena Valentina estiveram presentes, além dos colaboradores.

Para 2024, a ACISBEC já programa o planejamento de eventos presenciais e on-line, com novidades e expectativas para um ano também de celebração, em que será comemorado os 80 anos de fundação da Associação. A agenda de cursos deste ano segue a programação normal em dezembro. Acesse: www.acisbec.com.br/agenda .