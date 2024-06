Inteligência Artificial é tema da plenária do CIESP SBC

Na quarta-feira, dia 3 de julho, o CIESP SBC realizará a sua reunião plenária com o tema: “Negócios do Futuro: A Sintonia entre Inteligência Artificial, Tecnologias Emergentes e Pessoas”.

O palestrante será o ex-Reitor da FEI, Prof. Dr. Gustavo Donato, que atualmente é professor Associado da Fundação Dom Cabral, membro do B20, Presidente do Conselho do Instituto Brasil Digital e

Presidente do Comitê de Inovação, Tecnologia e Inteligência de Dados do Conselho do Grupo GLH. Engenheiro (FEI), com MBA (FGV), Doutorado em Engenharia (POLI/USP), formação como Conselheiro pela Dom Cabral e formação executiva pelo MIT e pelo Copenhagen Institute for Futures Studies.

Nessa palestra ele apresentará a conjuntura, preocupações e oportunidades no Brasil e região do Grande ABC, colocando luz sobre as transformações tecnológicas, econômicas e sociais em curso que requerem uma mentalidade adaptada à nova economia e às novas cadeias de valor. Trará visões e estratégias para exploração de mercados ainda não evidentes e das tecnologias emergentes que habilitam ganhos de eficiência, produtividade, experiência do cliente e competitividade no contexto da transformação digital. Como a inteligência artificial, inteligência de dados e tecnologias complementares, trabalham como articuladoras da transformação na indústria com exemplos de aplicações reais. Quais são os efeitos nos profissionais e lideranças? Quais são os novos perfis requeridos, com os pontos de atenção para a agenda dos líderes empresariais em 2024 e 2025?

Inscrições e informações: https://bit.ly/4bY32O9