Inédito no estado de São Paulo, Labirinto de Espelhos chega no Shopping Metrópole

A mais nova atração do Museu das Ilusões, o Labirinto de Espelhos, acaba de ser montada e promete gerar confusão e diversão. Com 80m², piso quadriculado e um conjunto de 120 espelhos, o labirinto pode alterar a percepção de direção do visitante por causa da ilusão provocada pelos jogos de espelhos, enganando sobre onde é a saída correta.

Com mais de 90 experiências de ilusão de óticas, distribuídas pelos 1.500 m², o Museu das Ilusões é um passeio divertido que estimula a lógica e brinca com os sentidos. Além da sala de aula invertida, do túnel vórtex e do efeito Monga, a montagem no Shopping Metrópole incluí peças anamórficas feitas exclusivamente para o museu, como as esculturas do Santos Dumont e da Marilyn Monroe e seis novos painéis 3D: Gatinho, Panqueca, Casulo de Experiência, Cofre dos Sonhos, Tubarão, Viking Gigante, Primata Feroz e Excalibur, que garantem fotos e vídeos surpreendentes.



Inspirado em museus renomados da Europa e dos Estados Unidos, o Museu das Ilusões foi inaugurado no Brasil em 2019 e se tornou o maior acervo de ilusões de ótica do mundo. Seu repertório inclui peças clássicas e obras exclusivas criadas por artistas brasileiros, unindo arte, ciência e diversão.

De acordo com Valéria De Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, a instalação do Museu das Ilusões marca o início das comemorações dos 45 anos do shopping, conhecido por oferecer opções únicas de lazer e entretenimento na região. “É uma experiência interativa e educativa que desafia os sentidos e faz refletir sobre como percebemos o mundo ao redor, criando um espaço de entretenimento inovador para todos”, diz.

Segundo Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu das Ilusões, a exposição traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e será uma grande atração em São Bernardo do Campo. “É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam com a programação”, reforça Zimmermann.

SERVIÇO:

Museu das Ilusões

Local – Acesso pelo estacionamento coberto, piso G1, em frente à loja Riachuelo ou pelo elevador próximo da loja Lupo

Horário – Em janeiro Segunda a sábado – das 10 às 22h, com entrada até às 21h

Domingos e feriados – das 12 às 20h, com entrada até às 19h

De fevereiro a abril – Segundas-feiras: só a bilheteria funcionará das 10h às 21h

Terça a sábado – das 10h às 22h, com entrada até às 21h.

Domingos e feriados – das 12h às 20h, com entrada até às 19h.

Valor do ingresso – R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00.

Meia entrada: estudantes com a apresentação da carteirinha, professores, gestores e colaboradores de escolas; jovens de famílias de baixa renda com idades de 15 a 29 anos (Carteira de Identidade Jovem), pessoas com deficiência e seu acompanhante; pessoas com 60 anos ou mais e doadores de sangue e medula.

Ingressos: à venda na bilheteria instalada próxima a loja Riachuelo e online pelo site do Museu