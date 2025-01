Shopping Metrópole lança campanha Doe e Ganhe com foco em material escolar

O Shopping Metrópole começa o ano convidando seus clientes, visitantes e colaboradores a contribuir com o estudo de centenas de crianças e jovens carentes da região. Entre os dias 15 de janeiro a 05 e fevereiro, o empreendimento, em parceria com a Human Hand, ONG de São Bernardo do Campo que busca proporcionar conforto e apoio a mais de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade, e a Allos, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, distribuídos em 14 estados brasileiros, arrecadará material escolar, novo ou usado em bom estado.



Para impulsionar a campanha, todos as doações valerão um ingresso para os filmes em cartaz nas salas da UCI, do empreendimento. Basta levar 3 cadernos ou 1 mochila ou 1 kit de estojo contendo lápis preto ou de cor, canetinha ou giz de cera até o Espaço Metrópole, perto da Kopenhagen e retirar o seu ingresso, limitados a duas unidades por CPF.

Segundo Valéria De Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, a iniciativa ajuda a melhorar a qualidade de vida e as perspectivas das crianças beneficiadas, fortalecendo os laços do empreendimento com a comunidade da região, um dos princípios do empreendimento.

Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da Allos, reforça que a holding busca envolver os visitantes de maneira mais profunda e conectada, inspirando as doações que farão a diferença na educação de crianças em situação de vulnerabilidade. “Essa iniciativa reforça o propósito de gerar impacto positivo e duradouro nas comunidades próximas aos nossos shoppings”, finaliza a executiva.

Desde o início da iniciativa, em 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 55 mil itens escolares para instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da companhia. Na edição de 2024, foram doados mais de 13 mil itens, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes, que reforça o compromisso com a educação — tema prioritário definido pelos stakeholders e foco central do investimento social privado da companhia até 2030.

Para quem deseja participar da campanha e não têm material escolar em casa ou para aqueles que querem renovar os itens para o ano letivo que se aproxima, o empreendimento reúne diferentes lojas com uma infinidade de opões para todos os gostos e bolsos.



Na Lojas Americanas e na Livraria Leitura é possível encontrar cadernos, lápis, lapiseiras, canetas, post-its, lancheiras, fichários e artigos de papelaria para o dia a dia. A Daiso Japan e a MiniSo oferecem diferentes modelos de apontadores, borrachas e acessórios divertidos.



Para quem busca mochilas de costa e de rodinhas, estojos, lancheiras e garrafinhas de água cheias de charme, a Inovathi, Le Postiche e a Puket oferecem várias opções.



Além de roupas infantis, para reforçar o guarda-roupa das crianças com estilo e qualidade na volta às aulas, na Tip Top também é possível encontrar kits escolares, mochilas, estojos e lancheiras.

Serviço:

Doe e Ganhe – Arrecadação de Material Escolar – Shopping Metrópole

Período: de 15/01 a 05/02/2025

Local de doação: Espaço Metrópole, perto da loja Kopenhagen

Dinâmica: 3 cadernos = 1 ingresso; 1 mochila = 1 ingresso; 1 estojo com lápis, caneta ou giz de cera = 1 ingresso

Limite de 2 ingressos por CPF

Shopping Metrópole

Funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, Praça de alimentação das 12h às 22h e lojas das 14h às 20h.

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200, Centro – São Bernardo do Campo (SP)