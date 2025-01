Museu das Ilusões abre celebração dos 45 anos do Shopping Metrópole

Dando início à comemoração de seus 45 anos no coração de São Bernardo do Campo, o Shopping Metrópole recebe, de 09 de janeiro a 30 de abril, o Museu das Ilusões, um passeio divertido que estimula a lógica e brinca com os sentidos.

Em sua primeira passagem pela região do ABC, com mais de 90 experiências de ilusão de ótica, que inclui a famosa sala dos gigantes, a casa invertida, o túnel vórtex entre outros, esta unidade do museu traz uma novidade, apresenta a mais nova atração do acervo: o Labirinto de Espelhos.

Com 80 m², piso quadriculado, saídas falsas e 120 espelhos, o labirinto gera confusão sobre onde é a saída, diversão garantida até descobrir o caminho certo, por causa da ilusão provocada pelos jogos de espelhos, a atração funcionará a partir de 13 de janeiro. Além disso, o acervo conta com peças anamórficas, painéis 3D e espaços instagramáveis, que garantem muita diversão, fotos e vídeos surpreendentes.

O acesso ao Museu das Ilusões será feito pelo Atrium, pelo piso G1, em frente à Riachuelo, ou pelo elevador, ao lado da loja Lupo.

Segundo Valéria De Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, a atração promete encantar pessoas de todas as idades. “É uma experiência interativa e educativa que desafia e nos faz refletir sobre como percebemos o mundo. Essa novidade reafirma nosso compromisso de oferecer opções únicas de lazer e entretenimento para nossos visitantes.”

Inspirado em museus renomados da Europa e dos Estados Unidos, o Museu das Ilusões foi inaugurado no Brasil em 2019 e se tornou o maior acervo de ilusões de ótica do mundo. Seu repertório inclui peças clássicas e obras exclusivas criadas por artistas brasileiros, unindo arte, ciência e diversão.

Para Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, a exposição é uma forma lúdica de incentivar a cultura e a ciência no Brasil. “É uma atividade para todas as idades, que conecta gerações, dos avós aos netos, garantindo diversão e aprendizado”, destaca Zimmermann.

SERVIÇO:

Museu das Ilusões

Local – Acesso pelo Atrium, piso G1, em frente à loja Riachuelo, ou pelo elevador, o lado da loja Lupo.

Horário – Em janeiro de segunda a sábado – das 10 às 22h, com entrada até às 21h

Domingos e feriados – das 12 às 20h, com entrada até às 19h

De fevereiro a abril – Segundas-feiras: só a bilheteria funcionará das 10h às 21h

Terça a sábado – das 10h às 22h, com entrada até às 21h.

Domingos e feriados – das 12h às 20h, com entrada até às 19h.

Valor do ingresso – R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00.

Ingressos: à venda na bilheteria instalada próxima a loja (inserir lojas) e online pelo site do Museu