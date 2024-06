Guia Cultural do ABC do ABC: Veja opções de eventos para os dias 21, 22 e 23 de junho

O Portal ABC do ABC separou sugestões de eventos para você curtir sozinho, com a sua turma ou com a família. Confira:

Flashback no Parque do Ipiranga

Está buscando agitação? O Parque da Independência receberá cerca de 2 mil pessoas para dançar os famosos passinhos de flashback neste domingo (23).

Veja mais informações: https://abcdoabc.com.br/parque-do-ipiranga-ira-receber-2-mil-pessoas-para-dancar-flashback/

Festa Junina Vegana

A 10ª edição da Festa Junina Vegana acontece em São Paulo até julho. O evento conta com atrações musicais, venda de cosméticos veganos e práticas como aulas básicas de dança, receitas veganas e yoga.

Mais detalhes aqui: https://abcdoabc.com.br/festa-junina-vegana-tem-programacao-ate-julho-em-sp/

O Rei Leão – Musical

Chegando ao fim da temporada, o musical “O Rei Leão” está esperando por você para te proporcionar um momento mágico. O espetáculo encantou mais de 112 milhões de pessoas em todo o mundo.

Saiba mais informações: https://abcdoabc.com.br/evento/o-rei-leao/

São João de Diadema

O São João de Diadema começa nesta sexta-feira (21). O evento, que tem entrada franca, tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos e moletons para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade. Então, “bora” participar e doar.

Confira a programação completa: https://abcdoabc.com.br/sao-joao-de-diadema-e-convite-para-solidariedade/

Marcha para Jesus de Ribeirão Pires

No sábado (22), os devotos se reunirão em Ribeirão Pires para realizar a Marcha para Jesus. O evento terá a presença de um trio elétrico, bandas locais, sorteio de prêmios e arrecadação solidária.

Saiba mais: https://abcdoabc.com.br/marcha-para-jesus-de-ribeirao-pires-movimenta-cidade-neste-fim-de-semana/