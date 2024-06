Festa Junina Vegana tem programação até julho em SP

A 10ª Edição da Festa Junina Vegana acontece no bairro da Barra Funda, em São Paulo, durante todos os domingos do mês de junho e também nos dias 07 e 14 de julho, das 12h às 20h. O evento é promovido pela Vegnice Eventos Veganos com a parceria da Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza do país e que conta com a Linha Green – um portfólio de produtos elaborados com ingredientes de fontes renováveis, biodegradáveis, de origem vegetal ou fonte biológica, oferecidos em embalagens recicláveis e certificados pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB).

De acordo com a organização do evento, a festa conta com 40 barracas com brincadeiras, música ao vivo e apresentações de bandas de forró, feira de artesanato, venda de cosméticos veganos, práticas como aulas básicas de dança, receitas veganas e yoga. O objetivo é receber o público de adeptos ao veganismo e vegetarianismo que tem crescido nos últimos anos. E para apreciarem as comidas típicas tão esperadas nessa época, as barracas trazem os clássicos: bolinho caipira, cuscuz, pamonha, canjica, arroz doce (feitos com leite de amêndoas), milho cozido, doce de abóbora, pé de moleque, maçã do amor e bolos variados. A culinária internacional também está com comida japonesa, indiana, árabe, congolesa, mexicana e italiana.

Arrecadações Rio Grande do Sul

A Vegnice é uma empresa que atua pela causa animal e está fazendo uma campanha de arrecadação de pacotes de ração para os animais. Os visitantes podem contribuir levando doações e entregando no estande da Estação Vegana.

Serviço:

Festa Junina Vegana Vegnice

Datas: 2, 9, 16, 23, 30 de junho e 7, 14 de julho (domingos)

Local: Área Verde da Faculdade Oswaldo Cruz

Endereço: Rua Brigadeiro Galvão 535 – Barra Funda – SP

(Próximo ao metrô Marechal Deodoro)

Horário: 12h às 20h

Entrada: Gratuita