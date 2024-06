Marcha para Jesus de Ribeirão Pires movimenta cidade neste fim de semana

Neste sábado (22), a Marcha para Jesus de Ribeirão Pires reunirá fiéis de diversas igrejas evangélicas da cidade. Com saída prevista às 15h da Pista de Skate, o evento segue até a Vila do Doce, promovendo um momento de fé e confraternização. Organizado pelo Conselho de Pastores de Ribeirão Pires, com apoio da Prefeitura, o evento é parte do Circuito Religioso da cidade e reúne diversas igrejas evangélicas locais.

A concentração será na Pista de Skate, situada na Avenida Francisco Monteiro, 1500, com a marcha seguindo até a Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n – Centro. A festividade começa às 15h e contará com a presença do cantor gospel Lukas Agustinho, que animará o público em um trio elétrico, além de apresentações de bandas locais.

Os organizadores ressaltam que a Marcha para Jesus, que integra o Circuito Religioso da Estância, é uma oportunidade para celebrar a fé, promover a união entre os cristãos e contribuir com causas sociais. A entrada é solidária, com a doação de 1kg de alimentos não perecíveis ou 1kg de ração pet.