25ª Mostra de Teatro promete transformar Ribeirão Pires em um grande palco

Entre os dias 2 e 17 de novembro, o município de Ribeirão Pire se tornará um grande palco e que receberá a 25ª Mostra de Teatro, elaborada pelo Núcleo de Teatro Arquimedes Ribeiro da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires. Todas as apresentações são gratuitas.

O destaque desta edição da mostra é que os espetáculos ocorrerão em alguns locais conhecidos da cidade e não só no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. As trupes se apresentarão na Vila do Doce e também no Parque Oriental.

Ao todo, mais de dez espetáculos farão parte da mostra. Peças feitas com o grupo de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos. Encenações infantis, com temas de amor, de palhaçaria, com esquetes populares. Enfim, uma miríade de apresentações que deverão agradar a todos os gostos.

A edição de mostra de teatro também contará com a 2ª Edição de Mostra de Arte de Rua, que debutou no ano passado e que reuniu artistas e fazedores de cultura de Ribeirão Pires e de outras cidades na Praça da Matriz, com apresentações de teatro, música, dança e de leituras de poesia.

Acompanhe programação completa:

Palavras, pedras, pesadas. O silêncio (in)comum

Elenco: Turma de adolescentes

02 e 15/11, às 20h

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: 10 anos

Sonhos Ensaiados

Elenco: Turma de crianças

3/11, às 15h

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: Livre

A História da Paineira e o Ciclo da Vida

Elenco: Turma de crianças

3/11

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: Livre

Aurora no País das Maravilhas

Elenco: Turma de pré-adolescentes

3/11, às 19h

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: 10 anos

Otelo

Elenco: Turma de adultos

7/11, às 20h

10/11, às 19h

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: 16 anos

Inauguração Sala Sedinéa Giampietro

Turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Pedagogia do Teatro

08/11 – Feira 15h (Local: Sala 15 – EMARP)

EMARP – Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

2ª Copa do Mundo de Palhaçaria

Elenco: Turma do Laboratório de Palhaçaria

08 e 16/11, às 20h

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: Livre

2ª Mostra de Arte de Rua

Elenco: Turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua

09/11 – 14h

Vila do Doce

Rua Boa Vista S/N – Centro

Classificação: Livre

O Vendaval de Nós: Uma Jornada de Superação

09 e 14/11, às 20h

Elenco: Turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Dramaturgia do Corpo

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: Livre

Esquetes populares

Elenco: Turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua

17/11, às 15h

Parque Oriental

Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse

Classificação: Livre

Grupo convidado: Paralela Trupe de Teatro Popular