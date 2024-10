Ribeirão Pires realiza roda de conversa com adolescentes da rede estadual

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu roda de conversa com adolescentes entre 13 e 15 anos das escolas estaduais Fortunato Pantolfi Arnoni e Mário Alexandre de Faro Nieri. Durante o encontro, a equipe do SAE (Serviço de Atenção Especializada) esclareceu dúvidas dos estudantes e apresentou resumo sobre os serviços realizados, além de abordar temas como prevenção a ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) e HIV.

“A roda de conversa oferece aos alunos um espaço vital para que eles tirem suas dúvidas e que cheguem na fase adulta com um conhecimento vasto sobre as prevenções contra as IST”, explicou Nanci Garrido, coordenadora do Serviço de Atenção Especializada de Ribeirão Pires.

O trabalho educacional faz parte da rotina do SAE, abrangendo escolas, empresas e ações realizadas nas ruas da cidade. A equipe disponibiliza materiais informativos e reforça a importância da prevenção e cuidados em relação às infecções sexualmente transmissíveis, promovendo conscientização e orientação em diversos ambientes.

O Serviço de Atenção Especializada está localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205, no Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, a equipe oferece orientações também pelo WhatsApp, através do número 4828-4441