Ribeirão Pires promove City Tour com alunos da E.M. Abdalla Chiedde

Na manhã desta terça-feira (22), a Prefeitura de Ribeirão Pires deu continuidade ao projeto “City Tour”, desta vez levando os alunos da Escola Municipal Abdalla Chiedde para conhecer os principais pontos turísticos e históricos da cidade. A ação integra o Projeto de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental (PEPTA), uma iniciativa criada com o objetivo de democratizar o acesso à educação sobre a história, a cultura e o meio ambiente, promovendo a integração dos munícipes com a cidade.

O passeio começou com uma visita ao Condomel do Paço Municipal, seguido de paradas em locais emblemáticos como o Jardim Japonês, o jardim do CHL (Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli), o Mirante São José e o Parque Luís Carlos Grecco. Ao longo da manhã, os alunos puderam explorar esses espaços que representam parte significativa do patrimônio cultural e natural de Ribeirão Pires.

Acompanhados pelo guia de turismo Patrick Alan, as crianças aprenderam sobre a importância de cada local visitado, sua história e sua relevância para a cidade. “É fundamental que os moradores, especialmente os mais jovens, conheçam o que Ribeirão Pires tem a oferecer. Muitas vezes, temos joias turísticas que os próprios habitantes desconhecem, e o ‘City Tour’ é uma forma de reverter isso, mostrando para eles a beleza e a riqueza de nossa cidade”, afirmou Patrick.

Além de destacar os aspectos históricos e turísticos, o passeio incluiu uma abordagem ambiental. João Paulo Cerezoli, zootecnista responsável pela parte de educação ambiental da Prefeitura, conduziu atividades de conscientização sobre a preservação dos espaços públicos e o cuidado com o meio ambiente.

O PEPTA também busca promover o diálogo entre diferentes gerações, garantindo que o conhecimento sobre a cidade seja transmitido de maneira acessível e envolvente. “Quando os alunos participam de ações como essa, eles levam o aprendizado para suas famílias, contam o que viram e ouviram. Isso acaba gerando uma corrente de valorização da cidade e desperta a curiosidade em outras pessoas para também participarem dos próximos ‘City Tours’”, afirmou João Paulo Cerezoli.

O “City Tour” faz parte de uma série de atividades planejadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires dentro do PEPTA, que visa criar oportunidades para que os munícipes de todas as idades possam conhecer melhor a cidade em que vivem. Ribeirão Pires é oficialmente uma Estância Turística, com potencial de atrair visitantes de diversas regiões, mas muitas vezes seus próprios moradores desconhecem a amplitude de suas atrações. O projeto pretende mudar essa realidade, incentivando o turismo local e despertando o senso de pertencimento.