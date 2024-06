Parque do Ipiranga irá receber 2 mil pessoas para dançar flashback

O Parque da Independência, situado ao lado do Museu do Ipiranga na zona sul da capital, irá contar no próximo domingo (23) com uma apresentação de passinhos flashback aberta ao público. A atração acontece todos os primeiros domingos de cada mês e costuma reunir em torno de 2 mil pessoas para dançar ou assistir passinhos flashbacks ao som de artistas como Bee Gees, Michael Jackson, Madonna, Shabba Ranks, Double You, KC And The Sunshine Band e Tears For Fears.

O próximo evento é uma edição extra por conta do período de festas juninas e tem início às 13h. A atração é promovida pelo Instituto Groove Dance de Arte e Cultura com o apoio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. E as músicas serão tocadas pelos DJS residentes Jilmar Jesus e Juliana Santos e pelo convidado dessa edição Ed Mello.

“Apesar de dançarmos músicas de flashback, o evento é aberto para todas as idades. É possível assistir à apresentação sentado na arquibancada da entrada do parque ou se juntar a todos e arriscar uns passinhos. Mesmo para quem nunca dançou, essa é a melhor forma de aprender”, afirma Cecilia Gandini, vice-presidente do Instituto e uma das dançarinas que conduzem a pista de dança ao ar livre.

A apresentação varia entre o flashback tradicional, com os movimentos curtos de passinhos; o flashouse, com mais movimentos do corpo e que inclui também músicas dos anos 90; e o black, que faz um resgate cultural da música negra.

De acordo com a vice-presidente, o movimento de passinhos flashback têm cada vez mais se popularizado em São Paulo e em todo o país. “O nosso objetivo é manter vivas as músicas que já embalaram as discotecas e as festas de tantas pessoas. Os mais velhos revivem momentos e os mais jovens podem ter contato com músicas que talvez nunca escutaram. A dança para todos é uma forma de se manter ativo, com saúde e de fazer uma atividade física”, convida.