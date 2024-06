São João de Diadema é convite para solidariedade

Já pensou em passar alguns dias dançando forró, comendo milho, tomando chá de amendoim, assistir a shows e apresentações e ainda ser solidário? Essa é a intenção do São João de Diadema, que acontecerá do dia 21 a 30 de junho, na Praça da Moça. A entrada para a festa junina é gratuita, mas poderá doar alimentos não perecíveis, agasalhos e moletons para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) do município. E fãs de grandes artistas já estão se mobilizando.

Os fãs da cantora Juliette, conhecidos popularmente como “cactos”, também estão se movimentando para turbinar as doações, por meio de apelos nas redes sociais. A atração é o destaque do dia 28 de junho, sexta-feira. A ideia surgiu por meio da página Cactos de São Paulo no X/Twitter que, rapidamente, teve uma repercussão positiva. “De causa social a gente entende, quem vem comigo numa meta grandona, vamos doar muito para o São João de Diadema!”, anunciou a página.

Terá um posto de arrecadação de alimentos não perecíveis, de agasalhos e moletons instalado na barraca do Fundo Social. Assim, qualquer pessoa poderá exercer a solidariedade enquanto aproveita o forró.

Edson Augusto, do Fundo Social de Solidariedade, explica que atividades como essas ajudam a realizar as doações. “O povo de Diadema é muito solidário e temos certeza de que eventos desse porte incentivam a ajudar quem está em situação de vulnerabilidade”, conta.

Já de sexta a domingo, o Fundo Social realizará o Bingo Solidário, cujo valor arrecadado será destinado aos projetos da instituição feitos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Os prêmios serão bicicleta, Air Fryer, ventilador, espremedor de suco e entre outros.

Programação (sujeita a alteração):

21/06 – Sexta-feira – a partir das 18h

– Lira Musical de Diadema Convida Renato Teixeira;

– DJ Ju Salty;

22/06 – Sábado – a partir das 15h

– Circuladô de Fulô;

– Jackson Rufino;

– Quadrilhas Juninas;

DJ Elcin

– DJ Iasmin;

23/06 – Domingo – a partir das 15h

– Yasmin Santos;

– Erikka;

– Jeff Machado;

– Anderson Lirah;

– DJ Ju Salty;

25/06 – Terça-feira – a partir das 18h

– Fábia Rodrigues;

– Trio Amizade;

– Nego Do Acordeon;

– DJ Carlu;

26/06 – Quarta-feira – a partir das 18h

– Fabinho Zabumbão;

– Forró Konsiderado;

– Alemão GT;

– DJ Carlu;

27/06 – Quinta-feira – a partir das 18h

– Violeiros Convidam Adriana Farias;

– Nicolau Araujo: Tributo Zé Ramalho;

– Matheus e Fabiane;

– DJ Iasmin;

28/06 – Sexta-feira – a partir das 18h

– Juliette

– Geiza Guedes

– Neguinho Bahia &Xandy Bahia

– DJ Carlu

29/06 – Sábado – a partir das 15h

– Bicho de Pé;

– Gaviões do Nordeste;

– Quadrilhas Juninas;

DJ Puff;

– DJ Carlu;

30/06 – Domingo – a partir das 15h

– Zeca Baleiro;

– Pelejah de Jah;

– Mulango Dengo;

– Bonecões da Fábrica de Cultura

– DJ Carlu;

Serviço:

3° São João de Diadema

De 21 a 30 de junho, a partir das 18h, durante a semana, e a partir das 15h, aos finais de semana.

Praça da Moça. Encontro da Avenida Alda com Rua Manoel da Nóbrega – Centro.