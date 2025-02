Governador de SP promove diálogos com prefeitos para fortalecer parcerias municipais

Nesta quinta-feira (6), o Palácio dos Bandeirantes recebeu mais de 600 prefeitos durante o evento denominado Diálogos com Municípios. A ocasião foi marcada pela apresentação de diversas iniciativas do Governo de São Paulo, conduzidas pelo governador Tarcísio de Freitas, com o intuito de estreitar relações e estabelecer parcerias que visam fomentar o desenvolvimento regional e o progresso do estado.

O governador ressaltou a importância do diálogo com as administrações municipais, enfatizando a necessidade de compreender as demandas locais para promover uma gestão eficaz. “É fundamental discutir o cenário atual e os principais programas do governo para facilitar essa aproximação. Estamos ao lado dos municípios, buscando proporcionar à população a melhor gestão possível”, afirmou Tarcísio de Freitas.

O evento também contou com a presença de secretários estaduais, deputados e outros representantes municipais, refletindo um esforço conjunto para fortalecer os laços entre o governo estadual e as prefeituras.

A colaboração entre as esferas governamentais é uma estratégia central no plano do governo intitulado São Paulo na Direção Certa. Este plano abrange ações voltadas à modernização da administração pública e contempla investimentos, melhorias na gestão financeira e inovação nos serviços públicos. Os resultados são evidentes, com um crescimento de 3,5% no PIB no último ano e R$ 790 bilhões previstos em investimentos privados nos próximos anos, além da criação diária de aproximadamente 2 mil novos postos de trabalho com registro formal em 2024.

“Um dos grandes diferenciais do Estado de São Paulo é a qualidade dos seus gestores municipais. Observamos prefeitos altamente comprometidos e qualificados, que trazem soluções criativas que fazem toda a diferença”, destacou o governador.

No evento, os municípios puderam interagir com representantes de 21 órgãos estaduais distribuídos em estandes, onde receberam materiais informativos sobre 135 programas disponíveis para benefício direto das cidades. Além disso, um e-book contendo essas informações foi disponibilizado para facilitar o acesso às prefeituras.

Entre as iniciativas destacadas estão ações voltadas à resiliência urbana frente a fenômenos climáticos. Recentemente, a Defesa Civil do Estado mobilizou os municípios devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes, destinando recursos para obras emergenciais e prevenção. Programas como SP Sempre Alerta e SP Sem Fogo visam promover a capacitação contínua e implementação de novas tecnologias para enfrentar situações adversas.

No setor da saúde, a Tabela SUS Paulista visa aumentar a capacidade de atendimento na rede pública por meio do repasse adicional às Santas Casas e outras entidades filantrópicas. O programa IGM (Incentivo à Gestão Municipal) também se destaca ao premiar cidades que alcançam determinados indicadores sanitários.

A Secretaria da Educação introduziu a iniciativa Alfabetiza Juntos, que atende crianças até 7 anos oferecendo suporte às redes municipais com materiais didáticos e capacitações. Até o início deste ano, 642 municípios participaram das avaliações relacionadas à fluência em leitura.

O programa Casa Paulista, reconhecido como o maior programa habitacional da história do estado, já viabilizou mais de 50 mil moradias e propõe projetos voltados à infraestrutura sustentável nas cidades. Convênios para construção habitacional em parceria com as prefeituras também são mantidos pelo governo.

No setor agropecuário, iniciativas como o Município Agro visam impulsionar parcerias entre prefeituras e o Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Essas ações incluem pavimentação de estradas e regularização fundiária.

As políticas de desenvolvimento econômico apoiam tanto grandes quanto pequenos negócios através de programas como Facilita SP e Banco do Povo, que oferecem linhas de financiamento com taxas reduzidas. O projeto Viva Leite se destaca na assistência social ao distribuir leite enriquecido para crianças em situação vulnerável.

Por fim, o Movimento SP por Todas atua em várias frentes regionais focando na saúde e segurança das mulheres. Entre suas iniciativas estão carretas móveis para mamografias e apoio ao empreendedorismo feminino, além do Protocolo Não se Cale, que orienta estabelecimentos sobre assédio.