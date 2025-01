Banco do Povo: uma oportunidade de microcrédito para pequenos empreendedores

O Banco do Povo Paulista (BPP), iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, se destaca como uma opção viável de microcrédito voltada para pequenos empreendedores que desejam investir em seus negócios e se alinhar às tendências do mercado.

Um recente estudo realizado pelo Global Entrepreneurship Monitor (Gem), em colaboração com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), identificou setores promissores para empreendedores que pretendem atuar em 2025. Entre os segmentos com maior potencial, destacam-se a corretagem imobiliária, a produção de chocolates, a indústria de cosméticos e perfumaria, pet shops, papelarias e agências de viagens.

Felipe Fraguito, um corretor de imóveis de 36 anos, exemplifica o impacto positivo do BPP em sua trajetória empresarial. Com uma imobiliária estabelecida há cinco anos em Guararema, no Alto Tietê, ele utilizou o microcrédito para revitalizar sua empresa.

“Utilizei os recursos do Banco do Povo para melhorar a apresentação visual do meu negócio. Reformamos a fachada e instalamos um novo letreiro interno. Essa renovação foi fundamental, pois a identidade visual funciona como um cartão de visitas”, explica Fraguito.

O empreendedor elogia as condições favoráveis oferecidas pela linha de microcrédito, especialmente a facilidade de pagamento e as taxas de juros competitivas em comparação ao mercado. “Para nós que estamos empreendendo, ter acesso a crédito com taxas reduzidas é extremamente vantajoso. Isso nos permite operar sem o peso de cobranças exorbitantes”, afirma. Ele também revela planos futuros: “Assim que quitar este empréstimo, pretendo solicitar um novo financiamento para adquirir equipamentos e implementar novas ações”.

Outro exemplo notável é Carlos José de Santana, de 48 anos, que utilizou os serviços do Banco do Povo em duas ocasiões para expandir seu negócio na área pet localizado em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Ele relata que o crédito foi essencial para aumentar a capacidade operacional da sua empresa e gerar novos postos de trabalho.

“Começamos com três funcionários e agora já somos quatro no serviço de banho e tosa. Para este ano, estamos planejando contratar mais dois profissionais e aumentar nossa produtividade”, detalha Santana.

Como Acessar o Microcrédito

O BPP disponibiliza três linhas principais de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores que variam entre R$ 200 e R$ 21 mil. Em 2024, o programa já liberou aproximadamente R$ 207 milhões para empreendedores em diversos setores nas 557 cidades do estado, resultando em mais de 13,5 mil operações.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem estar envolvidos em uma atividade produtiva nas localidades atendidas pelo BPP e não possuir restrições no Serasa ou no Cadin Estadual. Além disso, é necessário concluir um dos cursos gratuitos oferecidos pelo programa Qualifica SP Empreenda ou pelo Empreenda Rápido do Sebrae. Ao visitar uma unidade conveniada para formalizar o pedido, o empreendedor deve apresentar a documentação solicitada juntamente com o certificado de conclusão do curso. Informações sobre a localização das unidades e os documentos exigidos estão disponíveis no site oficial.