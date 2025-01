Com crédito do Banco do Povo, empreendedor turbina food truck de comida asiática

O início do verão e as férias escolares marcam a alta temporada nas praias durante o mês de janeiro. Enquanto o destino costuma ser associado ao lazer e descanso, Luiz Fernando Gonçalves, 40 anos, viu uma oportunidade de negócio vendendo comida asiática à beira-mar, em Ilhabela, no Litoral Norte paulista. Com o microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), ele reformou a Kombi do seu food truck para alavancar as vendas.

O empreendedor, formado em gastronomia, abriu o Nhackombe em 2012, enquanto estava na pós-graduação de gestão de negócios. Depois de 12 anos de uso, o food truck estava com marcas do tempo e da maresia. Luiz Fernando viu no microcrédito do Banco do Povo a chance que precisava para dar uma repaginada em seu veículo.

“O Banco do Povo é uma ferramenta ótima para os empreendedores e para quem está começando. Os juros são realmente muito baixos. Eu consegui investir no meu negócio e renovar a Kombi. Quando finalizar esse empréstimo, vou, com certeza, pegar outro com o BPP”, comenta entusiasmado.

Empreendedorismo na praia

Durante as visitas a Ilhabela na adolescência, o chefe sonhava em morar na praia e foi por meio do empreendedorismo que ele tornou isso possível. “Eu vinha aqui desde os 15 anos e sempre sonhei em morar na praia. Com 22, me mudei para cá”, relembra.

O sonho de empreender fez com que uma pós-graduação presencial em outra cidade não fosse um empecilho, pois Luiz Fernando tinha que viajar para São Paulo duas vezes por semana para estudar e ainda aproveitava para tirar a ideia do papel. “Eu montei a Kombi em São Paulo e trouxe ela para Ilhabela já pronta”, diz.

Quando escolheu a praia do Perequê para montar o seu negócio, o empreendedor quis fugir do convencional e escolheu vender comida asiática. Entre os pratos vendidos, estão yakisoba, yakibifum e guioza.

Luiz atende também por delivery e conta que as vendas aumentam bastante durante as férias, mas tem um bom faturamento o ano todo graças aos moradores. “Eu tenho muitos clientes daqui, é o que sustenta o meu negócio, além dos turistas. No começo, vendia 10 yakisobas por dia, e hoje vendo até seis vezes mais”, explica.

Linhas de crédito

O BPP oferece condições facilitadas, com juros menores que os praticados pelo mercado, visando apoiar a criação e o crescimento de negócios como o de Luiz Fernando.

São três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Além disso, os participantes fazem um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, para aprender ou se aperfeiçoar na gestão do seu negócio.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista, no site da SDE.