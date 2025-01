Sebrae-SP prorroga inscrições para agentes locais de inovação

O Sebrae-SP prorrogou as inscrições para bolsistas do Programa ALI – Agentes Locais de Inovação – Produtividade e Rural. São 630 vagas para início imediato e 2.520 para cadastro reserva em todo o Estado de São Paulo para os dois projetos. As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro pelo link Link.

O ALI é um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP em metodologia específica com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

São dois editais abertos, sendo um para o ALI Produtividade – que acompanha micro e pequenos negócios – e outro para o ALI Rural, destinado ao acompanhamento de pequenos produtores e negócios rurais. Os candidatos precisam ter graduação completa em áreas de gestão, engenharias, agronegócios, entre outras.

Para ambas as modalidades (ALI Produtividade e ALI Rural), as vagas com remuneração de R$ 6,5 mil é exigida uma pós-graduação stricto sensu para atuação como orientador acadêmico.

O eixo acadêmico do Programa ALI será coordenado pela Faculdade Sebrae e incluirá a realização de congressos e eventos destinados a apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos projetos.

O processo de seleção envolve três etapas: Avaliação de Conhecimentos e Prova de Redação, Comprovação Documental e Entrevista.

A publicação do resultado está prevista para 28 de março de 2025 para o Programa ALI Produtividade e 31 de março de 2025 para o ALI Rural.

Para mais informações sobre os dois programas basta consultar os editais disponíveis no Link.