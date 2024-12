Sebrae conquista prêmio no Startup Awards, o Oscar das startups

O Sebrae foi um dos vencedores do Startup Awards, premiação realizada na última sexta-feira e que é considerada o Oscar das startups brasileiras. A conquista ocorreu na categoria Educação Empreendedora. Promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Startup Awards ocorreu durante a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo. Recebeu o troféu a gerente adjunta de educação empreendedora do Sebrae Nacional Luana Carulla.

“É muito importante estarmos em um evento como esse trazendo nossos clientes. Queremos que as startups cresçam, consigam boas posições, sejam um exemplo para inspirar novos empreendedores que procuram nossos programas do Sebrae for Startups”, afirmou o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

O Sebrae marcou presença na CASE com um estande institucional para divulgar a iniciativa Sebrae for Startups. Especialistas ficaram à disposição para atendimento ao público e para explicar as soluções e oportunidades em aberto para os empreendedores – a exemplo do Start, jornada de aceleração voltada à estruturação do negócio e primeiras vendas de startups que têm suas soluções recém validadas no mercado. Além disso, o Sebrae levou 40 startups de diversos setores para exporem nos dois dias de evento.

“O Sebrae trabalha com educação empreendedora de forma mais estruturada há 11 anos em todo o País e mais recentemente temos nos conectado cada vez mais com a inovação. Entendemos que com a educação e inovação andando juntas dentro da escola, conseguimos transformar o Brasil. Ser reconhecido nessa categoria dentro de um evento de inovação chancela que o que fazemos está em um rumo muito assertivo”, disse Luana.

“Pelo terceiro ano consecutivo o Sebrae ganha um prêmio importante no Startup Awards e este ano na categoria Educação Empreendedora, uma das mais estratégicas pela importância da atuação do Sebrae com alunos, potenciais empreendedores, graduandos e pós-graduandos para que possam não só empreender mais, mas também empreender mais em tecnologia. Quanto mais startups houver, mais potenciais unicórnios teremos. Estamos muitos felizes com a vitória nesse prêmio, que é o Oscar das startups brasileiras”, concluiu o gerente da Unidade Economia Criativa e Startups do Sebrae-SP Guilherme Arradi.

O ano de 2024 foi próspero para o Sebrae: foram 18 mil startups cadastradas na plataforma nacional; startups reconhecidas em iniciativas como 100 Startups to Watch; missões internacionais relevantes, a exemplo da maior delegação no Web Summit Lisboa; e ranqueado entre os top10 ecossistemas de fomento pela 100 Open.

Startup Awards e CASE

A premiação é considerada a mais representativa do ecossistema brasileiro de startups e inovação e existe para prestigiar os agentes mais importantes do ano no cenário de empreendedorismo digital brasileiro.

A CASE representa a oportunidade de networking das startups com investidores, corporações e clientes em potencial. Durante o evento, foram realizados palestras e painéis com especialistas em inovação e empreendedorismo, além de ser o ponto de encontro anual de profissionais do mundo da inovação.