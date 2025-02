Defesa Civil promove capacitação em prevenção de desastres naturais

Nesta quarta-feira (5), a Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou um importante encontro de alinhamento com representantes de aproximadamente 300 municípios, com foco na prevenção e no enfrentamento de desastres naturais. Este evento teve como objetivo principal orientar e capacitar novos coordenadores, agentes municipais e profissionais que atuam na área de Proteção e Defesa Civil.

O coronel Henguel Pereira, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, destacou a relevância da reunião, que contou com a presença de mais de mil agentes da Defesa Civil. “É fundamental termos uma equipe bem treinada para enfrentar as mudanças climáticas”, enfatizou o coronel.

Realizado no Palácio dos Bandeirantes, o evento também proporcionou uma oportunidade para aprimorar o conhecimento técnico e fomentar a troca de experiências sobre gestão de riscos e ações emergenciais. Além da capacitação teórica, todos os municípios participantes receberam materiais informativos da campanha “SP Sempre Alerta“, que inclui folhetos e faixas com orientações de prevenção a serem distribuídas nas comunidades em áreas vulneráveis.

“Com um time robusto e preparado, conseguimos oferecer uma resposta mais rápida às situações emergenciais e garantir segurança à população. Muitas vezes, é possível evitar acidentes e reduzir riscos”, ressaltou o coronel Henguel.

A programação incluiu painéis conduzidos por especialistas que abordaram temas estratégicos essenciais para a atuação da Defesa Civil, como estruturação e gestão dos órgãos municipais, relacionamento com a comunidade, emergências químicas e tecnológicas, logística humanitária, comunicação e monitoramento, além de discussões sobre gestão legislativa e políticas públicas.

Entre os tópicos discutidos destacaram-se a importância dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), estratégias para a gestão de riscos no transporte de produtos perigosos, captação de recursos para serviços emergenciais e práticas eficazes na comunicação de alertas à população.

A campanha “SP Sempre Alerta” foi estabelecida pelo Governo do Estado para coordenar as ações relacionadas às questões climáticas. Desde 1º de dezembro, as iniciativas estão focadas na Operação Chuvas, que perdura até 31 de março. Durante este período, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil mantém-se em alerta máximo, com agentes realizando monitoramento climatológico contínuo, emissão de alertas e vistorias em campo.

Além disso, ao longo da operação são realizadas campanhas educativas veiculadas em televisão, rádio e outdoors. A distribuição de panfletos e fixação de faixas orientativas têm como intuito promover uma mudança na mentalidade da população e prevenir exposições a riscos. Exemplos incluem recomendações para não atravessar áreas alagadas e buscar abrigo seguro durante temporais.