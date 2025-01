Defesa Civil se reúne com 200 municípios para alinhamento de alerta de chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniu nesta segunda-feira (27) com integrantes das defesas civis municipais de 200 cidades para alinhar ações de prevenção às chuvas previstas para os próximos dias. O encontro contou com orientações sobre prevenção e esclarecimentos sobre a tecnologia Cell Broadcast, que envia alertas de emergência diretamente aos celulares de pessoas que estão em áreas de risco.

Nos próximos dias, há previsão de chuvas em diversas regiões do estado. Em razão dessas condições, o gabinete de crise está mobilizado no Palácio dos Bandeirantes para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas. Além das forças de segurança, integram o grupo empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia.

Por causa de uma frente fria com pancadas, raios e trovões, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu um boletim especial sobre as condições climáticas de diversas regiões. Os volumes de chuva esperados variam, mas o destaque fica para a capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, que podem registrar chuva de forte intensidade, com acumulados altos.

Já para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a previsão é de chuva de intensidade moderada, porém, com acumulados altos.

Ajuda humanitária

Nesta segunda-feira (27), o Fundo Social de São Paulo intensificou a ação de ajuda humanitária em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram o município na última sexta-feira (24). Foi enviado um caminhão carregado com 350 cestas básicas e diversos itens essenciais, como alimentos, kits de higiene e limpeza, caixas de roupas para adultos e crianças, água potável e mais 200 cobertores. A doação procura apoiar 250 famílias que ficaram desalojadas após o transbordamento de um córrego na região.

O apoio do Fundo Social reforçou a ajuda humanitária enviada pelo Estado, por meio da Defesa Civil estadual, no sábado (25). Foram encaminhadas 50 cestas básicas, 200 itens de limpeza, 50 kits de higiene pessoal, além de 400 itens de dormitório, como colchões, cobertores, travesseiros e roupas de cama.

Desde outubro, a Defesa Civil Estadual mantém seus cinco depósitos cheios e prontos para enviar apoio assim que solicitado. Os depósitos ficam na capital paulista, na região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Bauru e Presidente Prudente. Ficam estocados alimentos, kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, além de lonas plásticas e telhas. A ação permite prestar ajuda de forma imediata e faz parte da campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, que monitora áreas de risco e coordena ações preventivas e emergenciais com o suporte de diversos órgãos estaduais.

A campanha monitora as condições climáticas e áreas de risco no estado, com o objetivo de prevenir desastres naturais e garantir respostas rápidas dos órgãos estaduais durante o período chuvoso, minimizando riscos e reduzindo o impacto para a população.