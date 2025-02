Governo de São Paulo anuncia reajuste de 158 procedimentos da Tabela SUS Paulista

Após um ano de vigência, o governo de São Paulo anunciou o reajuste de 158 procedimentos da Tabela SUS Paulista, com um acréscimo de R$ 134 milhões no orçamento. A ação beneficiará 786 instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde, especialmente as Santas Casas e hospitais filantrópicos, com recursos provenientes integralmente do tesouro estadual. A medida tem como objetivo reduzir as filas na saúde e melhorar o acesso aos serviços.

Entre os procedimentos que terão reajustes estão a mamografia, que passará de R$ 22,50 para R$ 45, um aumento de 100%; a quimioterapia para carcinoma, que aumentará de R$ 2.378,90 para R$ 3.330,46, um acréscimo de 40%; e as cirurgias ortopédicas, como a reconstrução osteoplástica do quadril, que terá um reajuste de 425%, passando de R$1.602,17 para R$ 8.411,39.

Outro ponto importante é o aumento das diárias de internação. A diária para cuidados prolongados por enfermidades neurológicas aumentará de R$ 70,61 para R$ 235,00, um aumento de 233%, enquanto a diária para cuidados prolongados por enfermidades oncológicas subirá de R$ 71,65 para R$ 235,00, um acréscimo de 228%. Esses reajustes beneficiarão mais de três mil pacientes.

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) celebrou o anúncio. A instituição teve desempenho importante na criação da Tabela SUS Paulista, ao intermediar o pleito das instituições junto ao Executivo estadual. “Mais uma vez, o reajuste na Tabela SUS Paulista mostra a seriedade do atual governo em conduzir a saúde no estado de São Paulo. Com isso, muito mais pessoas serão beneficiadas, e as filas da saúde, que por anos ficaram represadas, vão sendo efetivamente administradas de forma mais ampla”, ressaltou Edson Rogatti diretor-presidente da Fehosp.

O estado de São Paulo tem 407 hospitais filantrópicos, número maior do que as instituições públicas (325) e privadas (370). Em 143 municípios paulistas, essas entidades são o único equipamento de saúde para atendimento à população.

As unidades filantrópicas detêm o maior número de leitos – 51.848, contra 31.054 dos hospitais públicos e 26.733 da rede privada. De UTI, as Santas Casas e hospitais filantrópicos dispõem de 6.331 leitos, enquanto os hospitais públicos contabilizam 4.348 e, os privados, 5.074.

“Os hospitais filantrópicos são, sem dúvida, pilares essenciais para o SUS e a Tabela SUS Paulista, ao assegurar a remuneração adequada, permite que eles continuem oferecendo atendimento de qualidade e ampliando sua capacidade de acolhimento, especialmente em um cenário de crescente demanda por serviços de saúde no estado”, conclui.