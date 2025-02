Carretas de Mamografia: acesso gratuito a exames em diversas cidades de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), implementa uma iniciativa inovadora com as Carretas de Mamografia, visando atender mulheres em cidades como Mogi das Cruzes, Pariquera-Açu, Adamantina, Itajobi e Bariri. O projeto tem como objetivo oferecer exames gratuitos de mamografia, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O programa denominado Mulheres de Peito prioriza a detecção e tratamento precoce da doença, oferecendo exames sem custo para mulheres entre 50 e 69 anos mediante a apresentação do RG e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já aquelas que têm entre 35 e 49 anos ou que ultrapassaram os 70 anos necessitam trazer também um pedido médico para realizar o exame.

As Carretas estarão operando durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, disponibilizando até 50 senhas diárias. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h ao meio-dia, com limite de 25 atendimentos por dia, exceto em feriados. A distribuição das senhas será realizada por ordem de chegada e demanda espontânea.

Caso algum exame apresente resultados alterados, as pacientes serão encaminhadas para serviços especializados do SUS, onde poderão realizar exames complementares ou iniciar o tratamento necessário.

Em um balanço recente, as Carretas de Mamografia registraram um expressivo aumento de 40% nos exames realizados em 2024 em comparação ao ano anterior. Ao todo, foram executados 34.605 exames no estado, em relação aos 24.690 realizados em 2023.

As informações sobre o itinerário das carretas estão disponíveis no site e no aplicativo do Poupatempo, acessível tanto para Android quanto para iOS.

Ao mesmo tempo, as mulheres paulistas na faixa etária dos 50 aos 69 anos podem agendar seus exames de mamografia pelo SUS sem a necessidade de um pedido médico. Para agendar um exame, basta entrar em contato pelo telefone 0800 779 0000. Os agendamentos são geridos pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado.

Programação das Carretas de Mamografia:

Mogi das Cruzes : De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Rua Adriano Alvez da Silva – S/N – Vila Mogilar – CEP: 0877-3555.

: De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Rua Adriano Alvez da Silva – S/N – Vila Mogilar – CEP: 0877-3555. Pariquera-Açu : De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Avenida Olímpica, S/N – Centro de Eventos – CEP: 11930-000.

: De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Avenida Olímpica, S/N – Centro de Eventos – CEP: 11930-000. Adamantina : De 3 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Avenida Ademar de Barros,200 – Centro – CEP: 17800-000.

: De 3 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Avenida Ademar de Barros,200 – Centro – CEP: 17800-000. Itajobi : De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Rua Rio Branco – 62 – Centro – CEP: 15840-000.

: De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Rua Rio Branco – 62 – Centro – CEP: 15840-000. Bariri: De 4 a 15 de fevereiro; Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h; Sábado: das 8h às 12h; Endereço: Avenida XV de Novembro – Praça da Matriz – CEP:17250-000.

SP Por Todas

Além da ação voltada para mamografias, o movimento SP Por Todas foi lançado pelo Governo do Estado com o intuito de fortalecer as políticas públicas direcionadas ao público feminino. A iniciativa promove uma rede abrangente que inclui proteção e apoio à autonomia profissional e financeira para as mulheres. Entre as medidas implementadas estão o auxílio-aluguel no valor de R$500 para vítimas de violência doméstica e melhorias nas estruturas policiais dedicadas à proteção feminina.

Adicionalmente, foram introduzidas novas linhas de crédito e serviços oferecidos pelas Casas da Mulher Paulista, que fornecem apoio psicológico e capacitação profissional. Também foi criado um protocolo conhecido como Não Se Cale para combater a importunação sexual em estabelecimentos públicos.